تفاصيل جديدة في علاقة شعبان عبدالرحيم بمنار اللبنانية: غنى لها هتجوز لبنانية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة واسعة من الجدل، صاحبت إعلان الفنانة اللبنانية منار حمزة، عن منح الفنان الراحل شعبان عبدالرحيم فيلا لها، خلال بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مطالبة بحقها في الميراث: «بقول لولاد شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، و مش هاخد حاجة غصب عنكم».

صديق شعبان عبدالرحيم يروي تفاصيل جديدة حول علاقة الراحل بالفنانة اللبنانية

تحدث الشاعر الغنائي إسلام خليل الصديق المقرب من المطرب الشعبي الراحل، عن تفاصيل علاقة «شعبان»، بالفنانة اللبنانية، قائلا لـ «الوطن»، إن منار حمزة تعرفت على الراحل منذ عدة سنوات، «كانت بتجي الاستديو عندنا كتير مع واحد اسمه سام، غالبا كان مدير أعمالها أو قريبها، وكانت تتقرب من الفنان ليتبناها فنيا، وهو ما حدث بالفعل».

«شعبان كان بيخليها تظهر معاه في مسلسلات الست كوم اللي كان بيروحها».. بتلك الكلمات يؤكد الشاعر الغنائي على دعم شعبان عبدالرحيم، للفنانة اللبنانية التي غنى معها «هتجوز لبنانية» في 2013، «ساعتها قالتلي نفسي أغني معاك، فألفت الأغنية وأنا قاعد وأتدربوا عليها وأحنا في اللاستديو».

صديق شعبان عبدالرحيم ينفي زواجه من منار حمزة

وعند عرض تلك الأغنية، انهالت الشائعات حول زواجه من الفنانة اللبنانية، «وساعتها أنا وهو نفينا.. مستحيل يكون أتجوزها.. هو دعمها فنيا بس»، بحسب تصريحات الشاعر.

يتابع الشاعر الغنائي حديثه، بأن الفنان الراحل تعرف على عائلة منار حمزة خلال سفره إلى لبنان للمشاركة كضيف في أحد البرامج التلفزيونية منذ عدة سنوات.

ويعلق مؤلف أغنية «هتجوز لبنانية» على تقديم شعبان عبدالرحيم فيلا لمنار، قائلا: «بنسبة كبيرة جدا ده محصلش والله أعلم».

وتوفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في شهر ديسمبر عام 2019، داخل مستشفى المعادي العسكري، عن عمر ناهز 62 سنة.