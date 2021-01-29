بالحجاب.. وفاء عامر تنشر صورة والدتها احتفالا بعيد ميلادها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة وفاء عامر صورة لوالدتها، التي لا تظهر على الكاميرات، عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، في إطار الاحتفال بعيد ميلادها.

ونشرت الفنانة صورة لها وهي تحتضن والدتها التي ظهرت بحجاب التربون، أمام كعكة عيد الميلاد، مُعلقة: «الغالية كل سنةً وأنت طيبة يا أمي».

وتفاعل الكثير مع الصورة التي حصدت آلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات.

وفاء عامر تقود حملة لا للإهانة

وكانت الفنانة وفاء عامر أعلنت انضمامها لحملة «لا للإهانة»، بصحبة الإعلامية بسمة وهبة، لرفض إهانة الفنانات والفنانين.

وفاء عامر تتعرض للتحرش

وتعرضت الفنانة وفاء عامر، للتحرش، حيث شاركت خلال الساعات الماضية، بصورة لإحدى السيارات، وعلقت عليها: «متحرش»، ولم تكشف أي تفاصيل حول الواقعة.