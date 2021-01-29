بالأحمر الجريء.. لورديانا تتألق في جلسة تصوير جديدة (صور)

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

بإطلالة مميزة، تألقت الراقصة البرازيلية لورديانا، في أحدث جلسات تصويرها التي ظهرت من خلالها بملابس مكشوفة باللون الأحمر دون أكمام، مع المكياج السموكي اللامع.

وشاركت الراقصة البرازيلية متابعيها بعدة صور، بزوايا مختلفة، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، وعلقت عليها: «الاستعداد لعطلة نهاية الأسبوع، أي واحدة أعجبتكم أكثر؟».

لورديانا تشارك في تحدي BussItChallenge

وقررت الراقصة البرازيلية، مؤخرًا المشاركة في تحدي «BussItChallenge»، الشهير على التيك توك، فظهرت في البداية بملابس المنزل، بنطلون مسترة قصيرة، وشعر منسدل دون مكياج تمتمًا، ثم استكملت النصف الآخر من الفيديو، بفستان أسود جريء ومكشوف، مع الشعر المموج والمكياج الصارخ.

وتفاعل العديد من الرواد، مع الرقصة البرازيلية مشيدين برشاقتها.