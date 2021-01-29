اكتشف خفايا شخصيتك من خلال شكل شفتيك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

الشفاه من أهم الميزات التي يجب الانتباه إليها عند محاولة تحديد شخصية الشخص، حيث إننا نعبر عن أفكارنا لفظيًا، وبذلك نكشف شيئًا عن شخصيتنا وخصائصنا النفسية.

وفي هذا التقرير يستعرض "الخليج 365"، ما يقوله شكل شفتيك عنك، حسبما ذكر موقع "brightside" الأمريكي.

1- الشفاه الكبيرة المنتفخة:

الأشخاص الذين يمتلكون شفاه كبيرة منتفخة، لديهم غريزة أمومة فطرية وقوية ورغبة في حماية الآخرين وحمايتهم، وفي أي موقف صعب يفكرون أولاً في الأشخاص الآخرين وبعد ذلك في أنفسهم.

2- الشفة العلوية أكبر من السفلية:

هم عاطفيون وجذابون ويحبون الحياة ويلفتون الانتباه إلى أنفسهم، ولديهم القدرة على جذب الآخرين إليهم، بالإضافة إلى إنهم ببساطة يحبون أن يكونوا مركز الاهتمام، ودائمًا ما تأتي منهم العبارة الأكثر لفتًا للنظر وأطرف النكات.

3- شفاه عادية:

غالبًا ما يكون الأشخاص ذوو الشفاه العادية، أولئك الذين يتبعون نهجًا متوازنًا ومنطقًا سليمًا لحل أي نوع من المهام التي توضع أمامهم، وتكمن قوتهم في قدرتهم على الاستماع إلى الآخرين، بالإضافة إلى إنهم يتعاملون مع النقد الموجه إليهم باستخفاف ويتعاملون مع آراء الآخرين باحترام.

4- شفاه رقيقة:

عادةً ما يكون الأشخاص ذوو الشفاه الرقيقة منعزلين، كما أنهم يعتمدون على أنفسهم ويمكنهم التعامل مع أي مشكلة.

5- شفة علوية ذات نثرة حادة:

هذا النوع من الأشخاص مبدعون بنسبة 100٪، وغالبًا ما ينتهي بهم الأمر بأن يكونوا فنانين وموسيقيين موهوبين، ولديهم ذكريات ممتازة عندما يتعلق الأمر بتذكر الوجوه والأسماء، فهم على اتصال مع كل شخص يعرفونه، وهم دائمًا على دراية بما يحدث، بالإضافة إلى إنهم اجتماعيون، ويسعون جاهدين للتعبير عن ذاتهم، ويحققون دائمًا نتائج جيدة في عملهم.

6- شفة عليا ذات نثرة مستديرة:

إذا كانت لديك شفاه مثل هذه، فمن المحتمل أنك عطوف وحساس ولطيف، ويمكن أن تنزعج بشدة من أي مصيبة، وتجد دائمًا الوقت لمساعدة الآخرين.

7- شفة علوية بدون نثرة:

هؤلاء من أكثر الأشخاص مسؤولية وموثوقية، بالإضافة إلى إنهم لا يعرفون معنى كلمة "مستحيل" ولا تقلقهم المواعيد النهائية، وكل شيء سيتم إنجازه في الوقت المحدد بالضبط، ويمكن الاعتماد عليهم في أي موقف.

8- شفاه صغيرة منتفخة:

غالبًا ما يكون الأشخاص ذوو الشفاه مثل هذا، أولويتهم الرئيسية في الحياة هي شعورهم بالراحة، وإذا لم يعتنوا بأنفسهم، فلن يقوم أحد بذلك، وعند التعرف عليهم لأول مرة، غالبًا ما يبدو هؤلاء الأشخاص أنانيين، لكن هذا ليس هو الحال، إنهم أصدقاء عطوفون ومخلصون، وهذا النوع من الأشخاص جاهزون لمساعدة الآخرين في أي لحظة، بالإضافة إلى إنهم لا يضعون مصالحهم فوق مصالح الآخرين.

9- شفة علوية رفيعة جدا:

يمتلك الأشخاص ذوو هذه الشفاه صفات قيادية لا مثيل لها، حيث إنهم يجيدون إقناع الآخرين، ونجاحهم مضمون مهما حدث، ومع ذلك، غالبًا ما يجدون صعوبة في تطوير علاقات رومانسية.