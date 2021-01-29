الامارات | أين تذهب.. «راديسون بلو دبي كانال فيو».. يوم الأجنحة

شكرا لقرائتكم خبر عن أين تذهب.. «راديسون بلو دبي كانال فيو».. يوم الأجنحة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 29 يناير 2021

يقدم «راديسون بلو، دبي كانال فيو» عرضاً شيقاً بتناول الاجنحة في مطعم «باي» يوم الأربعاء من الساعة السادسة بدرهم واحد فقط. مع أقل طلب على الأقل خمسة أجنحة دجاج مع مشروب غازي.

وإن كنت من محبي التحدي، أطلب أجنحة الدجاج مع الصلصة الحاره الخاصة بنا، حيث يجب عليك أن تأكل جميع الأجنحة لتكون الفاتورة علينا.

إضافة إلى عرض احجز بيليز برانش وإقامتك علينا.

بأسعار تبدأ من 265 درهماً، احجز برانش يوم الجمعة في مطعم «باي» وإقامتك علينا في فندق راديسون بلو، دبي كانال فيو.

كيف الطريقة؟ ما عليك سوى أن تدلل نفسك لقضاء عطلة نهاية الأسبوع، واحجز البرانش معنا.

استمتع بوجبة البرانش على شرفة مذهلة تطل على قناة دبي.

يمكنك الاستمتاع بإقامة مثالية في فندق راديسون بلو، دبي كانال فيو مع وجبة البرانش، وابدأ يوم السبت بوجبة فطور السوبر قبل أن تتوجه إلى المسبح.

كما يمكنكم مشاهدة الألعاب الرياضية ولعب بيلياردو مع الأصدقاء واستمتع بالمناظر الخلابة لقناة دبي على الشرفة، حيث أطلق مطعم «باي» قائمة طعام جديدة تضمن مجموعة كبيرة من البرغرات اللذيذة التي ستنال إعجابك.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news