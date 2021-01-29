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الامارات | وفاة الممثلة الأميركية كلوريس ليتشمان عن 94 عاماً

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لوس أنجلوس - رويترز 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الممثلة الأميركية، كلوريس ليتشمان، عن عُمر 94 عاماً، حسبما قالت وكيلتها الإعلامية في بيان، وأضافت الوكيلة الإعلامية، جولييت جرين، أن الممثلة الشهيرة الحائزة ثماني جوائز «غرامي» لعملها في مسلسل «عرض ماري تايلر مور»، وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «ذا لاست بيكتشر شو» (آخر عرض صور)، توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا.

عطاء ليتشمان استمر حتى بعد تخطيها سن الـ90، وفي عُمر الـ82 شاركت في برنامج «دانسينج ويز ذا ستارز» (الرقص مع النجوم)، كما ظهرت عام 2019 في النسخة الأحدث من المسلسل الكوميدي «ماد أباوت يو» (مجنون بك)، وعملت في فيلمين عامي 2019 و2020 لم يُعرضا بعد.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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