الامارات | وفاة الممثلة الأميركية كلوريس ليتشمان عن 94 عاماً

شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الممثلة الأميركية كلوريس ليتشمان عن 94 عاماً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت الممثلة الأميركية، كلوريس ليتشمان، عن عُمر 94 عاماً، حسبما قالت وكيلتها الإعلامية في بيان، وأضافت الوكيلة الإعلامية، جولييت جرين، أن الممثلة الشهيرة الحائزة ثماني جوائز «غرامي» لعملها في مسلسل «عرض ماري تايلر مور»، وعلى جائزة الأوسكار عن دورها في فيلم «ذا لاست بيكتشر شو» (آخر عرض صور)، توفيت وفاة طبيعية في منزلها بولاية كاليفورنيا.

عطاء ليتشمان استمر حتى بعد تخطيها سن الـ90، وفي عُمر الـ82 شاركت في برنامج «دانسينج ويز ذا ستارز» (الرقص مع النجوم)، كما ظهرت عام 2019 في النسخة الأحدث من المسلسل الكوميدي «ماد أباوت يو» (مجنون بك)، وعملت في فيلمين عامي 2019 و2020 لم يُعرضا بعد.

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