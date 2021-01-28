شيرين رضا تثير جدلا حول ارتباط الرجل بغير زوجته.. ومتابعون: قصدها «الهضبة»

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

حالة من الجدل، صاحبت نشر الفنانة شيرين رضا، الزوجة السابقة للنجم عمرو دياب، منشورًا حول ارتباط الرجل بسيدة أخرى غير زوجته، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

ونشرت «شيرين»، جملة من فيلم «النزوة»، الذي جمعها بالفنانة يسرا، والذي جاء فيه «واللي بيحب مراته يروح يحب واحدة تانية ليه، ده يبقي راجل ندل»، مرفقة صورة تجمعهما من كواليس العمل الفني.

وبعد نشر هذه الجملة، تفاعل رواد موقع التواصل الاجتماعي بآلاف تسجيلات الإعجاب والتعليقات، أبرزها: «قصدك على عمرو دياب ودينا الشربيني؟!»، و«هل عمرو دياب اتجوز دينا من غير ما ينفصل عن زينة عاشور؟»، و«هو العيب على الراجل بس، مش على الست اللي وافقت تأخده من مراته».

ولم تعلق شيرين رضا على التعليقات المدونة عبر حسابها الرسمي على موقع «فيس بوك».

ويأتي ذلك المنشور بالتزامن مع انفصال عمرو دياب ودينا الشربيني.

عمرو دياب ودينا الشربيني

وفي ختام 2020، تداولت العديد أنباء حول انفصال الفنان عمرو دياب والفنانة دينا الشربيني، وسط تأكيد مصادر لـ«الوطن» ذلك الأمر، مشيرين إلى نشوب عدة مشاجرات بينهما، ما ترتب عليه مغادرة «دينا» منزل الزوجية.

وذكر المصدر، أن تلك المشادات بدأت في مدينة الساحل الشمالي، بحضور عدد من الأصدقاء المشتركين، أما المشاجرة الثانية، وقعت في مدينة الجونة، دون الكشف عن تفاصيلها، بالتزامن مع فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي.