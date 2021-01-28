تفسير أحلام البنات: لو شوفتي جزمة سودا مبروك جايلك عريس

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

على الرغم من أنه عالم افتراضي، إلا أن عالم الأحلام له طبعه الخاص الذي يعيش فيه الكثيرون، قد يهمله البعض ويعيش معه البعض الآخر وهو مؤمن به وما يحدث خلاله، وكأنه جزء من الحقيقة التي يأمل البعض في تحقيقها، ربما يكون مجرد خيالات من العقل الباطن، وربما يكون جرس إنذار لأمرٍ ما قد يحدث بالفعل، فتفسير بعض الأحلام قد يقع بالفعل.

أحلام الفتيات جزء من واقعهن الذي تعيش فيه كلٌ منهن، فلكل حِلم تفسير، ولكل رؤية واقع مُحقق، وعلى رأس تلك الأحلام ما يشير لاقتراب الزواج وقدوم العريس المنتظر.

داعية أزهري يفسر أحلام الفتيات

في هذا الصدد، أوضح الدكتور محمد وهدان، الداعية الإسلامي، وأستاذ الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، أن بعض الدلالات إذا وُجدت في الأحلام، تشير لاقتراب «عريس» من الفتاة.

وتابع «وهدان»، خلال حديثه لـ «هُن»: «لو البنت حلمت براجل بياخدها معاه على حصان، أو ساحب معاه حصان، ده دليل على قدوم عريس»، مضيفا: «كمان لو ظهر شاب بيقدملها شبكة ده برضو دلالة على عريس وخطوبة».

تفسير الحذاء في الحلم

وأشار الداعية الإسلامي إلى إن رؤية الحذاء هو الأشهر بين أحلام الفتيات الذي يدل على قدوم عريس وإتمام زيجة، قائلًا: «لو شافت في المنام، جزمة سودا معناها إن فيه عريس وجوازة كويسة جدًا هتتم، بس لازم المنام يكون قبل آذان الفجر مش بعده».

تفسير رؤية الحلي في المنام

أما عن ظهور الحلي في المنام، فإن جميع لباس الحلي محمود للنساء وهو لهن زينة وأمور جميلة، وربما دل على ما تفتخر به النساء، وربما دل على أولادهن المذكر منه ذكر، والمؤنث منه أنثى.