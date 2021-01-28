أصالة من «مهتمة بالتفاصيل» للتعقيد من الحب: اعتزلت الجواز والغرام «فيديو»

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

«اعتزلت الزواج والغرام، مثل اعتزال اللاعب ياسر القحطاني لكرة القدم».. بتلك الكلمات تحدثت الفنانة السورية أصالة نصري، عن قرارها بعدم الارتباط مجددا، وخلال مشاركتها في لقاء مع الفنان عبادي الجوهر في «ضيف بدر» على موقع التدوينات القصيرة «تويتر»، لوزير الثقافة السعودي بدر بن عبد الله بن فرحان آل سعود، وذلك عقب مرور عام على انفصالها من المخرج والمنتج طارق العريان.

وأكدت أصالة أنها لن تتراجع عن اعتزالها الحب، قائلة: «أنا نويت وانتهيت.. بدل ما كانت أنا هويت وانتهيت.. بقيت معقدة».

رسالة عتاب من أصالة لطارق العريان

ويأتي ذلك اللقاء، عقب أسابيع من حديثها عن ألمها من الظهور العلني لطارق العريان مع حبيبته عارضة الأزياء نيكول سعفان، معلقة على صورة تجمعهما خلال احتفال بقولها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»: «هي أقسى صورة أنا مرقت عليّ من بداية قصتي لليوم، ومن وقت شفتها من حوالي تلاتين ساعة وأنا قاعدة بس عم حاول صدق.. فيه شخص بالصورة كان بمقام وغلاوة روح ونفس».

وتابعت حديثها: «الصورة مو عادية.. ومو قادرة أتجاوزها لأنه تفاصيلها بشعة جارحة بتقتل فيني حتى نقطة الأمان اللي عم حاول حافظ عليها على قد ما أقدر.. ولوالد ولادي، آدم وعلي، غير إنه اللي بتعمله مو إنساني هو عيب.. سامحوني على تصرفي اللي مو المفروض يكون.. بس ذهولي من قدرتهم خلتني أتجاوز كل أنواع الحرص ولغت تفكيري»، ما تسبب في حالة واسعة من الجدل، واتهامات لنيكول سعفان بأنها السبب وراء الانفصال.

ولم تمض ساعات، حتى نفت عارضة الأزياء ذلك الاتهام عبر حسابها الرسمي على إنستجرام، قائلة باللغة الإنجليزية: «ليس لي دخل في طلاق أصالة نصري وطارق، وإن الطلاق حدث لأنه لم يكن سعيدا، فضلًا عن حدوث الكثير من المشكلات بينهما، ولم أكن مطلقا مع طارق عندما كانوا متزوجين».

أصالة «مهتمة بتفاصيل» طارق العريان

قرار «اعتزال الغرام» وزهدها في الرجال، جاء بعد حياة عاطفية مليئة بالاهتمام بتفاصيل حبيبها، فخلال لقاء سابق مع الإعلامي نيشان، أكدت أن أغنية «المهتمة بالتفاصيل تمثلها»، وأنها تحب النوم بين كفي طارق العريان، الذي سبق أن ظهر معها كموديل في أغنيتها الرومانسية «بين إيديك».

وطوال فترة زواجهما، كانت أصالة تتغزل في صفات زوجها، معربة عن سعادتها لكونها شريكة حياته.

وعقب أشهر معدودة من الانفصال، صرحت أصالة خلال برنامج «أي تي بالعربي»، بأنها تفقد وجود طارق العريان بين أفراد عائلتها، وأتمنى لو أنه يجلس معهم على مائدة الطعام.

وسبق أن تزوجت أصالة من طارق العريان بعد يوم واحد من انتهاء عدتها من المنتج أيمن الذهبي، بعد شكواها من عدم اهتمامه بها.