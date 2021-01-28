سبب تأجيل الاحتفال بعيد ميلاد سعاد حسني بحديقة الحيوان: السر في شقيقتها

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

ساعات معدودة كانت تفصلنا عن انطلاق الاحتفال بعيد ميلاد سندريلا الشاشة المصرية سعاد حسني الـ84، داخل داخل جزيرة الشاي بحديقة الحيوان، وسط إجراءات احترازية مشددة في ظل استمرار الموجة الثانية لفيروس كورونا المتسجد، إلى أن طرأت تغييرات أدت إلى تأجيل الاحتفال.

أسباب تأجيل الاحتفال بعيد ميلاد سعاد حسني

«هنأجل الاحتفال للأسبوع اللي جاي».. بتلك الكلمات المعدودة، أعلن نبيل رزق صاحب مبادرة «أبناء فناني الزمن الجميل»، موضحًا إنهم اضطروا للتأجيل بسبب مرور جيهان حسني شقيقة الفنانة الراحلة بوعكة صحية تمنعها من الخروج.

وعن أسباب اختيار جزيرة الشاي بحديقة الحيوان للاحتفال، يؤكد «رزق»: «علشان هو أوبن إير ومناسب وسط انتشار كورونا، وهنجيب توروتة ونحتفل كلنا».

ومن المقرر حضور أسرة سعاد حسني، وليلى ابنة شقيقة الفنانة الراحلة شادية، فضلًا عن محبي الفنانتين من الجمهور والفنانين، وعلى رأسهم دينا عبدالله وحنان شوقي، وحفيدة زكي رستم، وجينا ابنة نجيب الريحاني.

حقيقة زواج سعاد حسني من عبدالحليم حافظ

وخلال 2020، أعيد الجدل مرة أخرى بشأن زواج المطرب عبدالحليم حافظ بالنجمة سعاد حسني، وسط تشديد محمد شبانة، ابن شقيق عبدالحليم حافظ، على عدم ارتباطهما رسميًا، إلا أن جيهان حسني أكدت في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الراحلة تزوجت بالفعل من «العندليب»، عقب قصة حب كبيرة بين النجمين، متابعة: «هو كان بيغير عليها جدًا.. في ظل فرق السن اللي بينهم، وإنها كانت أصغر منه».