منعا لانتشار سلالات كورونا الجديدة.. احذر أخطر 5 أنشطة يومية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

أثرت الطفرات الجديدة لفيروس كورونا على الحياة اليومية في جميع بلدان العالم، في ظل سرعة انتشار نقل العدوى، ما خلق حالة من القلق لدى الجميع، وحذر خبراء الصحة من بعض الأنشطة التي تمثل خطورة في ظل تلك الطفرات الجديدة وتساعد على انتشارها.

ووفقًا لموقع eatthis"" يقول دارين مارينيس- الأستاذ المساعد في طب الطوارئ في كلية سيدني كيميل الطبية - جامعة توماس جيفرسون، إن البديل البريطاني (B.1.1.7) من كورونا أكثر قابلية للانتقال ويبدو أكثر فتكًا، مضيفًا بأن المتغيرات الأخرى، بما في ذلك البديل الجنوب أفريقي (1.351) والمتغير البرازيلي (P.1)، يبدو أنها تنتشر بسهولة أكبر.

وبناء على ما سبق حذر مارينيس من العديد من المواقع والأنشطة اليومية التي وصفها بالأكثر خطورة، والتي قد تساعد على انتشار الطفرات الجديدة من الفيروس بشكل أكبر، وكانت كما يلي:

تناول الطعام في الأماكن المغلقة

وفقًا للدكتور مارينيس يعتبر تناول الطعام في الأماكن المغلقة محفوفًا بالمخاطر منذ بداية الوباء، والآن، مع المتغيرات الأكثر قابلية للانتشار، ليكون الأمر أكثر خطورة، مشددًا على ضرورة تجنب الأماكن المغلقة وضعيفة التهوية، بالإضافة إلى التهوية السيئة المحتملة، مشيرًا إلى أن خلع الكمامة أثناء تناول الطعام يوفر إمكانية الإصابة بالعدوى ونشر الفيروس.

التجمعات العائلية

قد تبدو دعوة الأصدقاء والعائلة إلى المنزل أكثر أمانًا من الاجتماع في الخارج ، لكنها بالمثل مخاطرة وأكثر خطورة مع إدخال المتغيرات الجديد كما يقول الدكتورة مارينيس، فيميل البعض إلى التخلي عن حذرهم في هذه الأنواع من المواقف، حيث يخلعون الكمامات ويفشلون في المسافة الاجتماعية، بالنظر إلى أن الفيروس ينتشر بشكل عام من قبل الأشخاص الذين لا تظهر عليهم أعراض ولا يبدو عليهم المرض، عن طريق الرذاذ التنفسي الصغير المصابة، يمكن أن يتطور التجمع متعدد العائلات بسهولة إلى حدث فائق الانتشار، وينوه: "ارتدي دائمًا كمامة وابتعد عن الآخرين بمقدار 6 أقدام".

التسوق

قد يبدو الذهاب إلى المركز التجاري فكرة جيدة لتمضية الوقت، ومع ذلك، ضع في اعتبارك أن مراكز التسوق الداخلية لديها تهوية قليلة أو معدومة وهي مكان تجمع الأشخاص من مختلف المنازل، مما يجعلها مثالية لانتشار كورونا.

النقل الجماعي

قطارات الأنفاق والأتوبيسات والقطارات والطائرات كلها وسائل مريحة للسفر والتنقل، ومع ذلك، فإن أي نوع من أنواع النقل الجماعي يعرضك لخطر انتشار أو الإصابة بفيروس كورونا، وخاصة المتغيرات الأكثر قابلية للانتقال، وذلك لأن هناك الكثير من الناس من أماكن مختلفة في مساحة صغيرة حيث لا يمكن الحفاظ على التباعد الاجتماعي.

المناسبات الاجتماعية

يجب أن يكون أي نوع من الأحداث الاجتماعية التي يشارك فيها أشخاص خارج منزلك محظورًا أثناء الوباء، خاصة الآن مع المتغيرات الجديدة لكورونا، يجب اتباع أساسيات الصحة العامة والمساعدة في إنهاء هذه الزيادة، بارتداء الكمامة والحفاظ على التباعد .