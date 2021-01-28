دراسة: هذا اللقاح يقاوم سلالة كورونا البريطانية الجديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

بعد ظهور السلالة المتحولة لـ كوفيد-19 في المملكة المتحدة، شعر الناس في جميع أنحاء العالم بالقلق من أن اللقاحات الحالية لن توفر الحماية ضدها.

على الرغم من القلق، وجدت دراسة جديدة أن لقاح كوفاكسين Covaxin الهندي يمكنه تحييد السلالة البريطانية الجديدة لـ كوفيد-19.

واكتشف العلماء الهنود أن لقاح كوفاكسين Covaxin يمكن أن يحيد بشكل فعال المتغيرات البريطانية لـ كوفيد-19 ويقلل من إمكانية هروب الفيروس المتحور، وفقا لـ" thehealthsite".

وأكد العلماء أن Covaxin ، لقاح كورونا الذي طورته Bharat Biotech ، يحيد بشكل فعال البديل البريطاني من سارس كوف-2 مما يقلل من إمكانية هروب الفيروس المتحور، وفقًا للورقة البحثية المنشورة في مجلة علم الأحياء.

واجتمع باحثون من المجلس الهندي للبحوث الطبية (ICMR)، والمعهد الوطني لعلم الفيروسات، لإجراء اختبار استخدموا فيه الأمصال التي تم جمعها من 26 متلقيًا من لقاح كوفاكسين BBV152 / Covaxin ضد سلالة كورونا الجديدة التي انتشرت في المملكة المتحدة.

تبددت المخاوف بشأن تحديات اللقاح

وفقًا للباحثين، لوحظ نشاط تحييد مماثل لأمصال الأفراد الذين تم تطعيمهم ضد المتغير البريطاني والسلالة غير المتجانسة بكفاءة مماثلة، مما يبدد عدم اليقين بشأن هروب السلالة من اللقاحات، وسط الارتفاع السريع في حالات الإصابة بعد انتشار البديل البريطاني الذي أثار مخاوف في العديد من البلدان.

في الوقت نفسه، بدأ تحديد المتغيرات الناشئة الأخرى من جنوب إفريقيا أيضًا مناقشة عالمية حول التحديات التي يمكن أن تشكلها هذه المتغيرات الجديدة على اللقاحات المرشحة الحالية.

17 طفرة من البديل البريطاني

يحتوي جينوم النوع البريطاني من كورونا على 17 طفرة، كانت ثمانية من هذه الطفرات موجودة في مجال ربط مستقبلات السنبلة (RBD) الذي يتوسط في ارتباط الفيروس بمستقبل الإنزيم المحول للأنجيوتنسين 2 (ACE2) على سطح الخلايا البشرية، ومن ثم، كان يُعتقد أن معظم اللقاحات التي يتم تطويرها، قد لا تكون قادرة على توليد استجابة مناعية فعالة ضد المتغيرات الجديدة، لكن الباحثين تمكنوا من اكتشاف أن لقاح كوفاكسين يحارب السلالة الجديدة بنجاح.

التجارب السريرية للقاح كوفاكسين Covaxin

في وقت سابق، نشرت مجلة The Lancet Infectious Disease ، نتائج المرحلة الأولى من التجارب السريرية لـ Covaxin.

أظهرت هذه التجارب أن هذا اللقاح آمن وولد استجابات مناعية معززة.

ومع ذلك، على الرغم من إعطاء Covaxin للأشخاص في الهند خلال برنامج التطعيم الجاري، إلا أن تجارب المرحلة 3 لا تزال جارية، حيث أعلن صانع اللقاح في وقت سابق أن 13 ألف متطوع قد تلقوا بنجاح الجرعة الثانية من Covaxin في تجارب المرحلة الثالثة، والتي بدأت في منتصف نوفمبر.