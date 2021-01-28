موضة مكياج عيون باللون الأرجواني

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - يعد المكياج الأرجواني من صيحات المكياج الجريئة والعصرية، حيث يمنح الفتاة إطلالة أنثوية جذابة، تلفت الأنظار إليها.

وفي السطور التالية، يقدم لكِ "الخليج 365.نت" طريقة تطبيق مكياج عيون باللون الأرجواني، لإطلالة أكثر جرأة وعصرية:



أولا: الأدوات المستخدمة في تطبيق مكياج عيون باللون الأرجواني

مكياج عيون باللون الأرجواني



-البرايمر

- كريم الأساس المناسب للون بشرتك.

- الكونسيلر.

- ظلال العيون السموكي بدرجاته.

- ظلال العيون باللون الأرجواني.

-ظلال العيون بدرجات النيود.

-طلال العيون الجليتر.

- الكحل السائل الأسود أو الأيلاينر.

- بودرة أو قلم تحديد أو ماسكرا الحواجب.

- ماسكرا سوداء داكنة أو رموش صناعية.

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ثانيا: طريقة تطبيق مكياج عيون باللون الأرجواني

مكياج عيون باللون الأرجواني



1-نظفي بشرتك بالمنظف، مع الحرص على تجفيفها جيداً، ووضع قطرات من التونر على قطنة نظيفة، ثم تمريرها على البشرة لغلق المسام.

2-ضعي البرايمر المناسب لنوع بشرتك، ووزعيه جيدا على الوجه والرقبة، للحفاظ على ثبات المكياج لأطول فترة.

3- طبقي كريم الأساس المناسب للون بشرتك، ويُفضل أن تكون درجته أغمق قليلاً من لون بشرتك.

4- ضعي الكونسيلر على الهالات السوداء حول منطقة العين.

5- ضعي ظلال العيون الفاتح بأحد درجات الألوان النيود، أعلى منطقة الجفن المتحرك وطية الجفن، ثم طبقي ظلال العيون باللون الأرجواني على الجفن المتحرك، مع تطبيق ظلال العيون الأسود أو الرمادي على طية الجفن، ودمجه مع اللون الأرجواني، للحصول على مكياج سموكي جذاب.

6-يمكنكِ أيضاً تطبيق ظلال العيون الجليتر الفضي على الجفن المتحرك.

7-استخدمي الأيلاينر لرسم عينيك من الأعلى في خط رفيع عند زاوية العين الداخلية، يزداد سمكه تدريجيا كلما امتد حتى خارج العين.

8-- ارسمي حواجبك بقلم أو بودرة تحديد أو ماسكرا الحواجب المناسبة للون بشرتك.

9- ضعي الماسكرا السوداء الداكنة على رموشكِ، ويمكنك استبدالها برموش صناعية.

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