طريقة تقشير البشرة الحنطية.. مثالية للمرأة العربية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - أصبح معروفاً أنه لا يمكن إطلاقاً إهمال القيام بتقشير البشرة، كون هذه الخطوة هي إحدى الركائز الأساسية في روتين العناية بالبشرة لكل امرأة بغض النظر عن نوع بشرتها. لذلك، نرصد لك في هذا المقال طريقة تقشير البشرة الحنطية، فهي مثالية للمرأة العربية.



تقشير البشرة بالزبادي والعسل

تقشير البشرة بالزبادي والعسل



المكونات

ملعقة كبيرة من الزبادي

نصف ملعقة كبيرة من زيت الزيتون

نصف ملعقة صغيرة من العسل الطبيعي

شريحتين صغيرتين من التفاح المقشر



طريقة التحضير والتطبيق

اهرسي التفاح جيداً، وأضيفي إليه الزبادي وزيت الزيتون والعسل الطبيعي. حركي المكونات جيداً، ودلكي بها وجهك لبضع دقائق. وحين يجف الخليط، نظفي وجهك بالغسول الملائم وشطفيه بالماء الدافئ. فالزبادي غني جداً بالبروتين الذي يؤدي دوراً فعالاً في تنعيم بشرتك. أما العسل وزيت الزيتون فيعملان كمرطبين طبيعيين للبشرة. بينما يتميز التفاح بغناه بالفيتامينات أ، ب، وسي، وفاعليته في إزالة البكتيريا والأوساخ وخلايا الجلد الميت، مما يمنحك بشرة أكثر إشراقاً ونضارة.

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تقشير البشرة بالقهوة وزيت الزيتون

تقشير البشرة بالقهوة وزيت الزيتون



المكونات

ربع فنجان من القهوة الدافئة المحضرة مسبقاً

ملعقة صغيرة من السكر الأسمر

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون



طريقة التحضير والتطبيق

اخلطي جيداً القهوة الدافئة المحضرة مسبقاً، والسكر الأسمر، وزيت الزيتون. من ثم، طبّقي الخليط على بشرة وجهك مع تدليكها جيداً، واتركيه لمدة ربع ساعة. بعدها، اغسلي وجهك بالغسول الملائم، جففيه جيداً، ورطبيه بالكريم المفضل لديك. علماً أن هذا المقشر له فوائد متعددة ومختلفة للبشرة، فهو يعزز الدورة الدموية في الجلد، يرطب البشرة وينعمها، فضلاً عن أنه يفتح البشرة ويشد الجلد ويعمل على التخلص من الجلد الميت والشوائب عن البشرة.

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تقشير البشرة بالسكر الأسمر وزيت جوز الهند

تقشير البشرة بالسكر الأسمر وزيت جوز الهند



المكونات

ملعقة صغيرة من السكر الأسمر

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند



طريقة التحضير والتطبيق

امزجي جيداً السكر الأسمر وزيت جوز الهند، ودلكي وجهك بالمزيج بحركات هادئة، واتركيه لمدة 5 دقائق. من ثم، اغسلي جسمك ورطبيه بكريم الترطيب خاصتك. فهذا المقشر مثالي للبشرة الحنطية، إذ إنه يمنحها النعومة والرطوبة اللازمة، يجدد خلاياها ويعيد إليها النضارة والإشراقة، ناهيك عن أنه يخلص البشرة من كافة الشوائب.

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