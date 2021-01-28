كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - إن كنت تعانين من مشكلة تساقط الشعر وترغبين في الحصول على شعر كثيف وصحي، سنقدم لك أفضل في ما يلي أفضل الخلطات الطبيعية لمعالجة تساقط الشعر، فلا تترددي في استخدامها.



خلطة الكركم والحليب

خلطة الكركم والحليب

امزجي ملعقة كبيرة من الكركم مع أربع ملاعق من الحليب السائل وقليل من العسل. حركي المزيج جيداً الى أن يصبح متماسكاً وسائلاً نوعاً ما. من ثمّ دلّكي بالمزيج فروة رأسك وانتظري لمدّة نصف ساعة. بعدها اغسلي شعرك جيداً بالشامبو والماء.



خلطة العسل والحليب

خلطة العسل والحليب

امزجي ملعقتين كبيرتين من اللبن وملعقة كبيرة من العسل، وأضيفي الى المزيج عصير حبة من الليمون. حركي المزيج الى أن يتجانس، من ثم ادهني شعرك به ودلكي فروة رأسك جيداً واتركيه لمدة نصف ساعة. بعدها، اغسلي شعرك بالمياه الفاترة.

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خلطة الزيوت

خلطات لمعالجة تساقط الشعر

امزجي كميات متساوية من الزيوت الطبيعية التالية: زيت جوز الهند، زيت اللوز، زيت الزيتون وزيت الخروع. من ثم، طبقي خليط الزيوت هذا على شعرك، مع الحرص على تدليكه جيداً، واتركيه لمدة ساعة كاملة. بعدها، اغسلي شعرك على الطريقة الاعتيادية.



خلطة الموز وزيت الزيتون

اخلطي كوباً من اللبن وثلاث ملاعق كبيرة من زيت الزيتون جيداً، ثم أضيفي إليهما ثمرة من الموز الموز بعد هرسها بشكل كلي. حركي المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانسا وطبقيها على شعرك من جذوره وحتى أطرافه، مع الحرص على تدليك فروة الرأس جيداً وبهدوء. اتركي الخليط على شعرك مدة 20 دقيقة، بعدها اغسليه كالمعتاد.



خلطة زيت جوز الهند

خلطة زيت جوز الهند

في وعاء على النار، ضعي 500 مليلتر من زيت جوز الهند و50 غراماً من عنب الثعلب المجفف (Indian Gooseberry)، وحين يبدأ المزيج بالغليان ارفعيه عن النار وضعيه جانباً الى أن يبرد. بعدها، ضعيه في زجاجة محكمة الإغلاق.

استخدمي هذه الخلطة على شعرك واتركيها لمدة ساعة، وذلك مرة أسبوعياً في شكل دوري.



خلطة الشاي والزيوت

العناية بالشعر

ضعي كيساً من الشاي الأخضر في كوب ماء مغلي واتركيه ينتقع لمدة ربع ساعة. من ثم أزيلي الكيس وأضيفي الى النقيع ملعقة كبيرة من كل من بذور الشمر وزيت الأركان وملعقتين كبيرتين من زيت جوز الهند، واخلطي المكونات جيداً. بعدها، بللي شعرك جيداً بالماء وطبّقي خلطة الشاي عليه واتركيها لمدة عشرين دقيقة. من ثم، اغسليه على طريقتك الاعتيادية.

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