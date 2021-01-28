صيحات أحذية أساسية في خزانتك هذا الموسم

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - في عروض الأزياء الموسمية، صيحات الملابس لا تشكّل وحدها الحدث. فللإكسسوارات، على اختلاف فئاتها، حضور بارز على خشبات العروض. ولعلّ الأحذية هي أبرز الإكسسوارات التي تستحوذ على اهتمام السيّدة، لما لها من تأثير واضح ولافت في إطلالاتها.

ومع بداية كل موسم جديد، تلفتنا مجموعات الأحذية الغنيّة التي تتنافس الدور العالمية على تقديمها. وموسم خريف وشتاء 2020-2021 ليس بالاستثناء، حيث أبدع المصمّمون في تقديم مجموعات من الأحذية التي تنوّعت في أشكالها وألوانها والخامات التي دخلت في صناعتها.



الجزمات العالية



أو ما يُعرف بالـKnee-High boots، هي من التصاميم التي تزيد من فخامة إطلالاتك وغموضها. بإمكانك أن تنتعلي الجزمة العالية مع فستان أو تنورة قصيرتين، أو مع سروال من اللاغينيغ لخيار جريء ولافت. رأينها بألوان متنوّعة في مجموعات هذا الموسم، بعضها كان من الدرجات الكلاسيكية كالأسود والبني والهافان.. فيما ارتدى بعضها الآخر درجات فاقعة من الأصفر والفوشيا والأخضر.. وغيرها.

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كعوب القطّة



وهي الأحذية التي تُعرف بالـKitten Heels. تزيد هذه الأحذية من أنوثة طلّتكن كما أنها مريحة بفضل ارتفاعها المتوسّط. قدّمها المصمّمون بألوان متعدّدة، وبخامات تختارينها حسب المناسبة. فالأحذية المصنوعة من قماش الساتان اللامع على سبيل المثال، تناسب السهرات والمشاوير المسائية، أما تلك المصنوعة من الجلد الطبيعي فهي خيار جيّد لمشاوير النهار.

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الأحذية الرياضية



لم تعد هذه الفئة من الأحذية حكراً على ممارسة التمارين البدنية أو الذهاب إلى النادي الرياضي، بل بتنا نراها تُنسَّق بأسلوب جريء مع الفساتين والتنانير وحتى البدلات!

إذا كنت من اللواتي يعشقن الأسلوب المميّز والغريب، ننصحك بانتعال الحذاء الرياضي مع فستان قصير وجوارب، أو مع بدلة كلاسيكية وتوب مصنوعة من القطن.

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أحذية البلاتفور



وهي التي تأتي بكعب مزدوج وضخم. قد لا تكون هذه الأحذية من بين الخيارات التي تعجبك، ولكنها بالتأكيد لن تغيب عن إطلالاتك هذا الموسم. فقد حضرت بقوّة في مجموعات العروض التي قدّمتها العلامات التجارية، وشكّلت إحدى أبرز الصيحات الرائجة. تتميّز هذه الأحذية بتصاميمها المريحة التي تساعدك في التنقّل بحريّة تامة دون الشعور بالتعب. وهي مناسبة جداً لإطلالات النهار.

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