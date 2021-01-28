تنسيقات بسيطة للأمهات من إيمان الرجب

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - إيمان رجب، إعلامية سعودية ومقدمة برامج، تعتمد الكثير من الخيارات البسيطة المناسبة للنساء في عمرها، لذا نرصد لكُنَّ من حسابها على إنستجرام عدة تنسيقات بسيطة وأنيقة مناسِبة للأمهات، فاعتمدي تلك الخيارات لإطلالات مميزة.



تنسيقات عملية بالتنورة

تنسيقات عملية بالتنورة



اعتمدت إيمان الرجب على التنورة السوداء في مظهرها العملي بعدة أساليب، ومن أبرز خياراتها تأنقت بتنورة سوداء قصيرة مع قميص أسود مزين بطبعات اللون الأبيض ومصمم بأكمام منفوخة مزينة بقماش الدانتيل في الأطراف، وفي إطلالة أخرى ظهرت بتنورة وبلوزة مصممين بقماش الكاروهات المزين بالأسود والأبيض مع حذاء أسود بكعب وجوارب شفافة مزينة باللون الأسود، وفي خيار أكثر مرحًا أطلت بتنورة وبلوزة باللون الأسود مع بلوزة برتقالية مصممة بأكمام منفوخة ومزينة بالزهور البيضاء بطريقة عصرية، وأكملت مظهرها بإكسسوارات اللون الفضي مع المكياج المرتكز على طلاء الشفاه الزهري.

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إطلالات إيمان الرجب بالفروة الشتوية

إطلالة إيمان الرجب بالفروة الشتوية



الفروة الشتوية زي دافئ يعتمده كل من النساء والرجال في إطلالاتهم الشتوية، ويتوفر بعدة تصميمات شبيهة بالعباية، لذا نسقت إيمان الرجب فروة صفراء مطرزة بالأبيض في المنتصف بأساليب مميزة، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض مع مجوهرات فضية، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع المكياج الزهري، وفي الإطلالة الثانية اختارت فروة شتوية بنية مصممة بتطريز ناعم تراثي في الأطراف لمظهر أنيق.



إطلالات كاجوال من إيمان الرجب

إطلالات من إيمان الرجب



تفضِّل الكثيرات من النساء ارتداء الأزياء الكاجوال المناسبة لمظهرهن اليومي والمنسقة بأساليب مريحة، ومنهم إيمان الرجب؛ التي ارتدَتْ بنطالًا بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع بلوزة من الجلد الأسود، وأكملت مظهرها بتسريحة منسدلة للشعر مع طلاء الشفاه الداكن، وفي مظهر رياضي تأنقت ببنطال وبلوڤر يكسوهما اللون الأسود المزين بطبعات اللون الذهبي لأناقة عصرية، وأكملت مظهرها بحذاء رياضي أبيض، وفي الخيار الثالث ظهرت ببنطال ومعطف مصممين بكاروهات اللونين الأسود والأبيض مع بلوزة سوداء، وسرحت شعرها بطريقة منسدلة على الكتفين، مع مكياج مرتكز على طلاء الشفاه البنفسجي لكسر اللون، وفي مظهر بسيط للحفلات ارتدَتْ فستانًا أسود ميدي مزينًا بخطوط ذهبية في الصدر، وأكملته بتسريحة الشعر المنسدل مع المكياج الناعم.

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