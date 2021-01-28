كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - أصبح البلوفر القصير من قطع الأزياء الأساسية في خزانة كل فتاة خلال فصل الشتاء، حيث لاقى رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة بين المحجبات، لسهولة اعتماده في الخروجات السريعة، وإمكانية تنسيقه مع مختلف الإطلالات، سواء الكاجوال النهارية، أو الإطلالات المسائية.

وفي هذا الألبوم، ستتعرفين إلى طريقة تنسيق البلوفر القصير مع الحجاب من وحي مدونات الموضة:



طريقة تنسيق البلوفر القصير من وحي منة السني

طريقة تنسيق البلوفر القصير من وحي منة السني



في إطلالة شتوية عصرية، نسقت مدونة الموضة المصرية منة السني البلوفر القصير باللون الأحمر، بتصميم أوفر سايز، ذي رقبة على شكل حرف V، مع قميص كاروهات باللونين الأسود والأبيض، وبنطلون جينز ضيق باللون الأسود.

واعتمدت منة السني مع هذه الإطلالة، توربان أسود، وحقيبة كتف من الجلد الأسود، إضافة إلى حذاء رياضي أبيض.

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تنسيق البلوفر القصير مع التنورة البليسيه من وحي وفاء عز الدين

تنسيق البلوفر القصير مع التنورة البليسيه من وحي وفاء عز الدين



في إطلالة نهارية غير تقليدية، نسقت مدونة الموضة وفاء عز الدين البلوفر القصير بطريقة أكثر اختلافاً، حيث اعتمدت بلوفراً قصيراً باللون الروز ذي قلوب بيضاء صغيرة، مع قميص أبيض وتنورة بليسيه باللون الرمادي الباستيل.

تنسيق البلوفر القصير من وحي وفاء عز الدين



ونسقت وفاء عز الدين مع هذه الإطلالة، حذاءً رياضياً باللون الأبيض، مع إيشارب شيفون وآيس كاب من الصوف باللون الرمادي الباستيل.



تنسيق البلوفر القصير ذي الرقبة العالية من وحي هاجر طارق

تنسيق البلوفر القصير ذي الرقبة العالية من وحي هاجر طارق



في إطلالة أنيقة تناسب الخروجات النهارية أو المسائية في فصل الشتاء، نسقت مدونة الموضة المصرية هاجر طارق البلوفر القصير بتصميم ذي رقبة عالية، باللون الأصفر الباستيل، مع قميص أبيض طويل، وبنطلون باللون البيج الداكن.

تنسيق البلوفر القصير ذي الرقبة العالية من وحي هاجر طارق



واعتمدت هاجر طارق مع هذه الإطلالة، حذاءً رياضياً باللون الأبيض، مع إيشارب باللون الأسود ذي نقوش باللون البيج، مع حقيبة كتف من اللؤلؤ باللون الأوف وايت.



طريقة تنسيق البلوفر القصير بتصميم أوفر سايز من وحي ميلاني الترك

طريقة تنسيق البلوفر القصير بتصميم أوفر سايز من وحي ميلاني الترك



تُفضل الكثير من الفتيات اعتماد البلوفر الأوفر سايز، وهو ما جعله يلاقي رواجاً كبيراً في الآونة الأخيرة.

في إطلالة نهارية أنيقة، نسقت مدونة الموضة ميلاني الترك، البلوفر القصير بتصميم الأوفر سايز، باللون الأوف وايت، ذي الرقبة العالية، مع بنطلون باللون الجملي، وحذاء من الجلد باللون البيج.

واعتمدت ميلاني الترك مع هذه الإطلالة، حزاماً عريضاً باللون الجملي، مع حقيبة كتف باللون البني من ماركة louis Vuitton، وإيشارب باللون البيج.

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