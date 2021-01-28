الإعلامية دعاء عكاشة تلهم المحجبات إطلالات كاجوال وعصرية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - تعتمد البلوجر والإعلامية المصرية المختصة بمجال الموضة والجمال، دعاء عكاشة، على نشر الكثيرات من الصور لإطلالاتها المختلفة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ حيث يتابعها على إنستجرام أكثر من ٣٣٨ ألف شخص، لذا نرصد لكُنَّ اليوم منها عدة تنسيقات كاجوال بالبنطلونات المختلفة؛ لتستوحين أفكارًا عصرية للإطلالات الكاجوال للمحجبات .



تنسيق بنطال الجينز بأسلوب محتشم من دعاء عكاشة

اطلالة كاجوال بالجينز الابيض



يُعَدُّ بنطال الجينز بمختلف ألوانه من القطع المميزة التي لا تختفي موضتها مع مرور الأعوام، لذا اعتمدتْه دعاء عكاشة بعدة تنسيقات؛ من أبرزها إطلالتها ببنطال الجينز الأبيض مع بلوزة بيضاء مزينة بقماش بني في المنتصف، وأكملتها بحجاب أبيض مطبع بالبني.

دعاء عكاشة بتنسيق شتوي كاجوال

وفي إطلالة فاخرة في الشتاء تأنقت ببنطال الجينز الأزرق مع بلوزة من الجلد الأسود المصمم بشراشيب لامعة في أطراف الأكمام، وأكملت مظهرها ببوت طويل أسود.

تنسيق كاجوال للعمل من دعاء عكاشة

وفي مظهر عملي أطلت ببنطال الجينز الرمادي مع قميص أبيض وبلوڤر سماوي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات من الجلد الأسود.

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اطلالة كاجوال بالجينز الازرق من دعاء عكاشة

ونسقت في إطلالة يومية بنطالًا من الجينز الأزرق مع بلوڤر أحمر مصمم برقبة مرتفعة وحجاب وحذاء وحقيبة رياضيين باللون الأبيض.

تنسيق البنطال الواسع من دعاء عكاشة

اطلالة عملية بالبنطال الواسع



يتميز البنطال الواسع بحشمته وأناقته، وهذا ما يجعله خيارًا مناسبًا للمحجبات بشكل كبير؛ حيث ستتمكنين من ارتدائه بكل حشمة، لذا ارتدَتْ دعاء عكاشة بنطالًا أبيض واسعًا مع قميص أبيض طويل، وأكملته بصديري رمادي مزين بالجيوب، وأكملت مظهرها بحجاب وحقيبة باللون الزهري لأناقة عملية.

تنسيق حيادي بالبنطال الواسع

وفي إطلالة أخرى تألقت ببنطال بيج واسع مع بلوزة من الصوف الأسود، وأكملت مظهرها بإكسسوارات باللونين البيج والأسود لمظهر مميز، كما لجأت في إطلالة حيادية لبنطال الجينز الأزرق بالأسلوب الواسع مع بلوزة صوفية مخططة طوليًّا بالأبيض وحجاب أبيض مطبع بالرمادي، وأكملت مظهرها بإكسسوارات بيضاء لخيار يومي ناعم.

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