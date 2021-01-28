موديلات عبايات خليجية لكل يوم من أروى العلوية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 10:46 مساءً - تلجأ الإعلامية العمانية والبلوجر، أروى العلوية، إلى تصميمات العبايات الخليجية في مظهرها اليومي بشكل كبير؛ وذلك لما توفره من أناقة عصرية محتشمة، ومن أبرز إطلالاتها على مواقع التواصل الاجتماعي نرصد لكُنَّ اليوم عدة تصميمات لعبايات أنيقة، فاستوحين منها أفكارًا لجمال مظهركن.



عبايات اللون الأبيض للنحيلات

إطلالة بالعباية البيضاء الناعمة



تميل أروى العلوية للعبايات البيضاء في مظهرها اليومي، لذا تأنقت بعباية بيضاء مصممة بقماش خفيف مزين بفصوص من اللؤلؤ المتناثر على كل التصميم، وأكملت مظهرها بمكياج زهري لخيار صباحي أنيق.

عبايات من أروى العلوية

وفي إطلالة أخرى ظهرت بعباية بيضاء مزينة بزهور ذهبية في الأسفل لأناقة ناعمة بأساليب فاخر.

أروى العلوية

كما أطلت بعباية بيضاء مزينة بقماش أزرق مزين بالزهور البيضاء في أطراف الأكمام، وأكملته بحجاب أزرق لخيار شبابي مرح.

عبايات من أروى العلوية

وارتدَتْ في الإطلالة الرابعة عباية بيضاء مزينة بأكمام منفوخة زهرية مع حجاب أبيض لخيار أنثوي أنيق.

تابعي المزيد:تنسيق العباية المفتوحة بأسلوب ناعم من فاطمة حسام



عبايات اللون الأسود لمظهر أكثر فخامة

عبايات اللون الأسود من أروى العلوية



العبايات الخليجية السوداء قطعة أساسية في خزانة المرأة العربية، حيث تتمتع بأناقة خاصة وفاخرة، لذا تعتمدها الكثيرات من الشابات في مظهرهن، لذا نسقت أروى العلوية عباية سوداء مصممة بجيوب مطرزة بالأبيض بأسلوب أنيق وناعم مع إكسسوارات فضية ومكياج مرتكز على طلاء الشفاه الأحمر.

عبايات اللون الأسود من أروى العلوية

واختارت في الإطلالة الثانية عباية سوداء مصممة بطيات القماش المطرز بالأسود لمظهر أنيق وناعم مناسب للمشاوير اليومية.

أروى العلوية

وتألقت في الإطلالة الثالثة بعباية سوداء مزينة بخطوط بيضاء نحيلة مع قماش أبيض في المنتصف مزين بخطوط سوداء نحيلة وطولية لمظهر حيادي بسيط.

تابعي المزيد:أبرز تصميمات العبايات الشتوية من مدونات الموضة



عبايات ملونة للشابات من أروى العلوية

عبايات ملونة من أروى العلوية



تلجأ الكثيرات من الفتيات الشابات للعبايات الملونة بألوانهن المفضلة والمصممة بأساليب ناعمة غير لافتة، ومنهن الإعلامية العمانية أروى العلوية؛ حيث أطلت بعباية زيتية مزينة في الأكمام بالزهور البيضاء الصغيرة مع فستان وحجاب باللون الأبيض، وأكملت مظهرها بحذاء باللون البيج ذي كعب ناعم.

عبايات شبابية ملونة من أروى العلوية

وفي مظهر أكثر أنوثة وتألقًا ظهرت بعباية زهرية مصممة بأكمام منفوخة ومزينة من المنتصف وفي أطراف الأكمام بقماش أبيض ناعم، وأكملت مظهرها بحجاب أبيض وحذاء بيج مزين بفصوص كريستالية، بينما لجأت للمكياج القوي المرتكز على اللون الأحمر.

تابعي المزيد: تنسيق عبايات بأسلوب عصري من مثايل آل علي