«القومي للمرأة» يطلق ورشة للتمكين الاقتصادي بالتعاون مع السفارة الصينية

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

يواصل المجلس القومي للمرأة جهوده لتمكين المرأة اقتصادياً، حيث تنظم الإداره العامة لتنمية المهارات ورشة عمل لتدريب عدد من السيدات والفتيات على حرفة الخياطة، بالتعاون مع جمعية «خير وبركة».

ويستمر التدريب على مدار 12 يومًا حتى 1 فبراير 2021، في إطار تنفيذ المرحله الثالثة من مشروع تطوير الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر، والذي أطلقه المجلس القومى للمرأة بالتعاون مع السفارة الصينية.

وأكدت مي محمود مدير عام إدارة تنمية المهارات، أن هذا التدريب يستهدف تنفيذ 10 آلاف كمامه طبية قماشية بأيدي سيدات مصريات، إلى جانب ورشة عمل أخرى للتدريب على تنفيذ أكياس مطرزه يدوياً بـ«التاء المربوطة».

يذكر أن هذا التدريب جاء بعد إعلان المجلس القومي للمرأة عن مسابقة غير تقليدية لاختيار تصميمات تعبر عن تمكين المرأة، وأخرى تحمل الطابع التراثي المصري، وتقدم للمسابقة اكثر من 70 تصميمًا، واختيرت أفضل 6 تصميمات هى الجاري تنفيذها حالياً.