الامارات | مصورو «إكسبوجر 2021» يكشفون قصص أجمل اللقطات في تاريخهم

شكرا لقرائتكم خبر عن مصورو «إكسبوجر 2021» يكشفون قصص أجمل اللقطات في تاريخهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كثير من الصور تجذب مشاهديها بما تحمله من جماليات، وربما ألوان وأشكال، أو ما تعبّر عنه من مواقف ولحظات، لكن المصورين يعرفون أن بعض الصور ليست كما تبدو للمشاهد، وإنما هنالك حكايات طويلة للحظات التقاطها، ومغامرات الوصول إليها.

هذا ما يكشفه مصورو المهرجان الدولي للتصوير «إكسبوجر» في حديثهم عن الصور الاستثنائية في مسيرتهم المهنية والإبداعية، إذ يشاركون مع جمهور الحدث، الذي يقام في مركز إكسبو الشارقة، خلال الفترة 10 حتى 13 فبراير المقبل حكايات صور، ليضعوا المشاهدين أمام قصص متكاملة قد تغيّر من تجربة تلقي الصورة وتحوّل كل تفصيلة فيها إلى عالم كبير:

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