داعية: من يضرب امرأة ليس رجلًا.. والخيانة الزوجية تتحقق بالنظر فقط

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

قال الداعية الإسلامي، الشيخ رمضان عبد الرازق، إن من يضرب امرأة أو سيدة ليس رجلًا، مشيرًا إلى أن القرآن لم يقصد الضرب بهدف الإيذاء الذي يقوم به بعض الأشخاص.

ولفت الداعية إلى أن النبي محمد لم يضرب امرأة قط، وكان يعيب على الإنسان أن يضرب زوجته في الصباح ويضاجعها في المساء.

«عبدالرازق»: الزواج آية ومعجزة وسكن وميثاق غليظ

وأضاف «عبد الرازق»، خلال تقديمه برنامج «لعلهم يفقهون»، والمذاع على فضائية «dmc»، أن الزواج آية ومعجزة وسكن ومودة ورحمة وستر وميثاق غليظ، وقال الله في القرآن الكريم (ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون)، موضحًا أن مصطلح «الميثاق الغليظ» لم يُطلق إلا على موضعين في القرآن الكريم، الأول بين الله والأنبياء، والثاني بين الزوج وزوجته، لافتًا إلى أن الخيانة الزوجية تتحقق بالنظر فقط وهذا جرم كبير.

داعية: المبشرون بالجنة ليسوا 10 أشخاص فقط

من جانبه، أوضح الشيخ رمضان عبد المعز، عالم من علماء الأزهر الشريف وإمام المركز الإسلامي بنيويورك، أن هناك حديثًا قدسيًا يقول فيه الله «أنا ثالث الشريكين ما لم يخن أحدهما صاحبه، فإن خان خرجت من بينهما»، مشيرًا إلى أن تقوى الله تعين الزوج والزوجة على دوام العلاقة بينهما.

وذكر «عبدالمعز»، أن المبشرين بالجنة ليسوا 10 أشخاص فقط، وفقد تم تبشير أكثر منهم، ولكن هناك نص مجمع فيه أسماء هؤلاء العشرة، كما أن النبي ذكر أنه لن يشهد النار من شارك في غزوتي بدر والحديبية وبلغ عددهم أكثر من 1500 شخص.