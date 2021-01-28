سلمى الشيمي تواصل إثارة الجدل بـ«فستان قصير ومكياج صارخ» (صور)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

بمقطع فيديو مقتضب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، عادت الموديل سلمى الشيمي لإثارة الجدل مؤخرًا بمقطع فيديو يتستعرض فيه أنوثتها.

وأظهر المقطع الفتاة العشرينية، وهي ترتدي فستانًا من قماشة التايجر، قصير للغاية، مع الشعر الطويل الاكستنشن باللون الأسود، والمكياج الصارخ والعدسات الملونة.

وخلال الفيديو، استعرضت الموديل أنوثتها وجسدها ببعض الحركات وأوضاع وزوايا التصوير المختلفة.

تكريم سلمى الشيمي

وكُرمت سلمى الشيمي مؤخرًا في فعالية «بي ستار»، بسبب إطلالاتها، الأمر الذي عرضها لانتقادات بالغة، والتي تجاهلتها الموديل الجريئة.

سلمى الشيمي تستعد للتمثيل

وكانت الموديل أكدت لـ«هن»، أنها انضمت حاليًا لورشة تصوير جديدة، ومن المقرر مشاركتها في عمل فني يعرض خلال ماراثون شهر رمضان المقبل، قائلة: «مكانش ينفع أمثل وأقف قدام الكاميرا من غير ما أتقل موهبتي بالدراسة»، فضلًا عن مشاركتها كموديل في مهرجان «إيجي فاشون».

سلمى الشيمي تثير الجدل بوصلة رقص على «معقول»

وشاركت «الشيمي» مؤخرًا عبر خاصية «استوري» على حسابها الرسمي على «إنستجرام»، مقطع فيديو لها خلال رقصها على نغمات الأغنية «معقول» للمطرب فضل شاكر.