هل سنتخلص من فيروس كورونا يوما ما؟ خبراء يكشفون تطورات جديدة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

تفشى مرض كوفيد 19، منذ ما يقرب من عام حتى الآن، تاركًا وراءه أكثر من مليوني حالة وفاة، وما يقرب من 100 مليون إصابة، فهل سنتخلص من فيروس كورونا يومًا ما؟

قام العلماء والمهنيون الصحيون في جميع أنحاء العالم بتجميع الموارد وتطوير سلسلة من اللقاحات، ما خلق طريقة ملموسة للخروج من الوباء، ولكن مع تطور العلم، يتطور الفيروس أيضًا، مما يؤدي باستمرار إلى تشويش التوقعات بالنسبة للقضاء على الوباء، وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

هل سيتخلص العالم من كوفيد؟

أصبحت الحياة دون كورونا الآن ذكرى بعيدة بالنسبة للعديد من الأشخاص، خلال العام الماضي أو نحو ذلك بشكل مثير من الوضع الطبيعي الأخير الذي شوهد في أوائل عام 2020.

تكيف العديد من الأشخاص مع الحياة جنبًا إلى جنب مع المرض، مع دمج أقنعة الوجه وتطبيق التباعد الاجتماعي الآن في المجتمع.

لقد قدمت اللقاحات طريقة ملموسة للخروج من الوباء، ولكن تظل هناك أسئلة حول عدد المرات التي نحتاج إليها، وما إذا كان تطور الفيروس يمكن أن يتفوق عليها.

والآن لا يتوقع العلماء نهاية سريعة للوباء، وفقا للسير باتريك فالانس والبروفيسور كريس ويتي، كبير المستشارين العلميين في إنجلترا وكبار المسؤولين الطبيين.

ونصح المسؤولان بالحذر، حيث سيبقى الفيروس في المستقبل، لكن السير باتريك قال إن القضاء على كوفيد أو الحد منه سيكون مشروطا مقارنة بذروة الوباء.

وقال: "لا أعتقد أن هذا الفيروس ينتقل إلى أي مكان، سيبقى موجودًا، وبالتالي فإن الجواب هو أنه لن يختفي، كما أعتقد، سيستمر إلى الأبد كفيروس، لكن سيتم التحكم فيه، الشيء الرئيسي، على ما أعتقد، هو الاستمرار في مراقبة وقياس وتقييم مكان وجودنا وعدم الانشغال كثيرًا في تواريخ محددة للقضاء عليه، لأننا لا نعرف في الوقت الحالي، نحن بحاجة إلى المشاهدة والانتظار والحرص على حماية أنفسنا بعناية أثناء قيامنا بذلك".

من جانبه أكد البروفيسور ويتي نفس الأمر بالنسبة لمستقبل الفيروس، لكنه حذر من النتائج المدمرة المحتملة لأولئك الذين يفشلون في مراقبته وحماية أنفسهم.

وأشار البروفيسور: "الأسوأ ربما لا يزال في المستقبل، إذا استسلم الناس مبكرًا للفيروس، وقالوا حسنًا، لقد انتهى الأمر، فسنعود إلى مشكلة عميقة جدًا بسرعة كبيرة".

الحل الأمثل

وفقا للباحثين فإن أفضل أمل في القضاء على الفيروس في جميع أنحاء العالم، هو برامج التطعيم باللقاحات، فالعديد من البلدان، وضعت الآن خططًا فعالة للغاية لتلقيح جميع الأشخاص الأكثر ضعفًا.