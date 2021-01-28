فيروس كورونا: 4 نصائح جديدة لتعافي المصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

لقد قلب مرض كوفيد -19، الناجم عن فيروس كورونا، حياتنا رأساً على عقب كما لم نتخيله من قبل، وأصاب الوباء ملايين الأرواح قبل أن يصبح العالم أخيرًا مجهزًا بما يكفي لمحاربة العدو المجهري.

ويواصل العالم والمسؤولون التصدي للوباء من خلال اكتشاف طرق جديدة لمكافحته، وللقيام بذلك، يضع مسؤولو الصحة استراتيجيات وإرشادات لمحاربة المرض بأفضل طريقة ممكنة.

وفقا لموقع "thehealthsite"، هناك 6 تطورات جديدة لعلاج مرضى فيروس كورونا، وسط تجاوز حالات الإصابة بالفيروس التاجي 100 مليون حالة، مع الأخذ في الاعتبار جميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد الشفاء.

1- نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام الأدوية منخفضة الجرعات المستخدمة للوقاية من خلايا الدم، والمعروفة أيضًا باسم مضادات التخثر، سيساعد هذا في منع تكون الجلطات الدموية في الأوعية الدموية.

2- كما نصحت منظمة الصحة العالمية مرضى فيروس كورونا في المنزل باستخدام مقياس التأكسج النبضي، وهو اختبار غير جراحي وغير مؤلم يقيس مستويات الأكسجين في الدم، سيساعد هذا في تحديد ما إذا كانت صحة المريض تتدهور وما إذا كان المريض يحتاج إلى رعاية طبية.

3- يجب على الأطباء أن يضعوا المرضى في وضعية اليقظة أمامهم، لتحسين تدفق الأكسجين خلال علاجهم في المستشفى.

4- يجب على الأطباء اختيار الحالات الأكثر احتياجا للرعاية السريرية بعناية عند اتخاذ القرار بشأن علاج المرضى في المستشفيات.

تحذير من استمرار انتشار فيروس كورونا

نجح العلماء في إعطاء العالم بعض الأمل لتهدئة القلق بشأن الفيروس التاجي، مع وجود أكثر من 50 لقاحًا مرشحًا لـ COVID-19 قيد التجارب، لكن وفقا لمنظمة الصحة العالمية، لم تنته بعد المعركة ضد المرض الفتاك.

وحذرت الجهات الرسمية من أنه على الرغم من توفر اللقاحات، فلن تصل التغطية إلى نقطة يتوقف فيها انتقال العدوى، لذلك، لا ينبغي أن يتوقع الناس القضاء على COVID-19 بحلول عام 2021 لأننا ما زلنا بحاجة إلى الوصول إلى نقطة يكون فيها المسؤولون قادرين على السيطرة على الفيروس إلى حد ما.

مع وضع ذلك في الاعتبار، يجب على الأشخاص الاستمرار في اتخاذ التدابير الاحترازية مثل ارتداء الأقنعة وغسل اليدين بشكل متكرر والتباعد الاجتماعي وما إلى ذلك.