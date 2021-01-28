كورونا اليوم: أسئلة شائعة حول اللقاحات.. واحذر 4 أعراض في الفم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

بعد أن بات فيروس كورونا المستجد خطرا يهدد العالم أجمع منذ حوالي أكثر من عام على ظهوره، يتطلع كل منا لمعرفة ما يحدث في كل دقيقة، في ظل التطور الهائل الذي أحدثه كوفيد-19 في حياتنا.

في إطار ذلك، يوفر "الخليج 365"، خدمة يومية تتمثل في عرض كل ما تريد معرفته عن آخر تطورات فيروس كورونا المستجد، من ظهور أعراض جديدة أو حدوث طفرة مختلفة، وكذلك تطور اللقاحات والأدوية، بشكل مختصر.

أسئلة شائعة حول اللقاحات

حاول موقع "thehealthsite" أن يجيب على بعض الأسئلة المتداولة بخصوص لقاحات كورونا، من خلال الدكتورة أمبانا جودا- طبيبة الباطنة بمستشفى فورتيس،

ما فوائد الحصول على لقاح كورونا؟

يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى مضاعفات خطيرة ومميتة لدى بعض الأفراد، نظرًا لأنها شديدة العدوى، فإن الحصول على لقاح كورونا يمكن أن يساعد في حماية الجسم عن طريق بناء استجابة للأجسام المضادة في النظام دون التعرض للمرض بسبب فيروس كورونا، كما قد يساعد التطعيم أيضًا على حماية الأشخاص الآخرين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد.

هل يجب أخذ اللقاح؟

لا، التطعيم ضد كورونا طوعي، ومع ذلك ، يُنصح بتلقي اللقاح لحماية كل شخص لنفسه والحد من انتشار هذا المرض إلى جهات الاتصال الوثيقة.

هل سيكون اللقاح آمنًا بعد أن تم تطويره في فترة زمنية قصيرة؟

نعم، ستكون اللقاحات فعالة، خاصة وأنهم مروا بعدة تجارب لضمان سلامتها وفعاليتها.

4 أعراض في الفم تكشف إصابتك

حذر باحثون من أن بعض مرضى فيروس كورونا قد يصابون بنتوءات صغيرة حمراء على لسانهم، تشمل الأعراض الأخرى الموجودة في الفم التهاب الحليمي اللساني والتهاب الفم القلاعي والتهاب اللسان والتهاب الشفتين، لكن ما الذي يجب أن تبحث عنه في الفم عند التحذير من الإصابة بعدوى كورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وجد الباحثون أن 25 في المائة من مرضى كورونا يعانون من التهاب أو نتوءات في اللسان، وقروح موجودة في أفواههم ولاحظ واحد من كل أربعة مرضى تقريبًا تغيرًا في لسانهم، وكان التغيير الأكثر شيوعًا هو التهاب الحليمة اللساني، الالتهاب الحليمي هو حالة التهابية مؤلمة شائعة تصيب واحدًا أو أكثر من الحليمات الفطرية على اللسان.

أعراض خطيرة تتنبأ بدخول المصاب للمستشفى

حددت دراسة عرضين يمثلان "تنبؤين قويين" لزيارة المستشفى، وفقا لما ذكرته صحيفة "express" البريطانية.

وكشفت الدراسة أنه في الأفراد الذين يعانون من أعراض طويلة الأمد، كانت الحمى المستمرة وعدم تناول وجبات الطعام من العوامل القوية التي تنبئ بدخول المستشفى للمرضى المصابين.

4 نصائح جديدة لتعافي المصابين

وفقا لموقع "thehealthsite"، هناك 4 تطورات جديدة لعلاج مرضى فيروس كورونا، وسط تجاوز حالات الإصابة بالفيروس التاجي 100 مليون حالة، مع الأخذ في الاعتبار جميع المرضى، بما في ذلك أولئك الذين تظهر عليهم أعراض مستمرة بعد الشفاء.

1- نصحت منظمة الصحة العالمية باستخدام الأدوية منخفضة الجرعات المستخدمة للوقاية من خلايا الدم، والمعروفة أيضًا باسم مضادات التخثر، سيساعد هذا في منع تكون الجلطات الدموية في الأوعية الدموية.

2- كما نصحت منظمة الصحة العالمية مرضى فيروس كورونا في المنزل باستخدام مقياس التأكسج النبضي، وهو اختبار غير جراحي وغير مؤلم يقيس مستويات الأكسجين في الدم، سيساعد هذا في تحديد ما إذا كانت صحة المريض تتدهور وما إذا كان المريض يحتاج إلى رعاية طبية.

3- يجب على الأطباء أن يضعوا المرضى في وضعية اليقظة أمامهم، لتحسين تدفق الأكسجين خلال علاجهم في المستشفى.

4- يجب على الأطباء اختيار الحالات الأكثر احتياجا للرعاية السريرية بعناية عند اتخاذ القرار بشأن علاج المرضى في المستشفيات.