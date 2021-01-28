أول ظهور لـ وفاء عامر بعد تعرضها للتحرش: وحشتوني أوي (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

شاركت الفنانة الكبيرة، وفاء عامر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصورة جديدة.

وظهرت الفنانة بفستان سواريه، بلون فاتح، مُطرز بالفصوص اللامعة، تميز بكونه وان شولدر، دون أكمام، مع تسريحة شعر «كعكة» ومكياج سموكي لامع، مُعلقة: «وحشتوني أوي».

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض الفنانة للتحرش، حيث شاركت خلال الساعات الماضية، بصورة لإحدى السيارات، وعلقت عليها: «متحرش»، ولم تكشف أي تفاصيل حول الواقعة.

وفاء عامر أول المنضمين لحملة «لا للإهانة»

وكانت الفنانة وفاء عام أعلنت انضمامها لحملة «لا للإهانة»، بصحبة الإعلامية بسمة وهبة، خلال مقطع فيديو قصير، أعلنا فيه تبنيهما للحملة، لرفض إهانات الفنانات والفنانين.

يذكر أن الفنانة يُعرض لها مؤخرًا مسلسل «سكن البنات»، أمام منذر رياحنة وشيما الحاج.