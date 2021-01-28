لايف ستايل

أول ظهور لـ وفاء عامر بعد تعرضها للتحرش: وحشتوني أوي (صورة)

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/3
  • 2/3
  • 3/3

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

وفاء عامر

شاركت الفنانة الكبيرة، وفاء عامر، متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، بصورة جديدة. 

وظهرت الفنانة بفستان سواريه، بلون فاتح، مُطرز بالفصوص اللامعة، تميز بكونه وان شولدر، دون أكمام، مع تسريحة شعر «كعكة» ومكياج سموكي لامع، مُعلقة: «وحشتوني أوي». 

يأتي ذلك بعد ساعات من تعرض الفنانة للتحرش، حيث شاركت خلال الساعات الماضية، بصورة لإحدى السيارات، وعلقت عليها: «متحرش»، ولم تكشف أي تفاصيل حول الواقعة.

وفاء عامر أول المنضمين لحملة «لا للإهانة»

وكانت الفنانة وفاء عام أعلنت انضمامها لحملة «لا للإهانة»، بصحبة الإعلامية بسمة وهبة، خلال مقطع فيديو قصير، أعلنا فيه تبنيهما للحملة، لرفض إهانات الفنانات والفنانين. 

يذكر أن الفنانة يُعرض لها مؤخرًا مسلسل «سكن البنات»، أمام منذر رياحنة وشيما الحاج. 

 

الكلمات الدلائليه
فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا