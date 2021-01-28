الامارات | كوريا الجنوبية تعيد إنتاج صوت مطرب توفي قبل 25 عاما

شكرا لقرائتكم خبر عن كوريا الجنوبية تعيد إنتاج صوت مطرب توفي قبل 25 عاما والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعادت محطة تلفزيون في كوريا الجنوبية إنتاج صوت مطرب شهير توفي قبل حوالي 25 عاما، باستخدام الذكاء الاصطناعي. وستقوم محطة "إس بي إس" باستخدام صوت نجم موسيقى "الروك الشعبية"، ومؤلف الأغاني الراحل كيم كوانج سيوك في البرنامج التليفزيوني "مسابقة القرن: الذكاء الاصطناعي مقابل البشر"، المقرر بثه اليوم الجمعة. ويستخدم البرنامج الصوت الاصطناعي لكيم، وجعله حقيقيا بالقدر المستطاع، في أداء فردي، ثم في عمل ثنائي (دويتو) مع مطرب من الأحياء.

وابتكرت شركة "سوبر تون"، التي تقع بالقرب من العاصمة سول، التقنية التي جرى توظيفها في هذا العمل الرائع، باستخدام ما اطلقت عليه حل توليف الصوت من أجل توليد صوت كيم. وقال المدير تشوي دوو إن شركته سعت إلى إعادة إنتاج صوت كيم، وإن كل ما كانوا يحتاجونه عينات من أعماله ذات صوت واضح.

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