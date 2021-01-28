8 مخاطر لحقن البوتوكس بعد إعلان بسمة وهبة إصابتها بشلل عضلي

القاهرة - سمر حسين - لايف ستايل

أعلنت الفنانة بسمة وهبة، عبر صفحتها على موقع تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام»، إصابتها بشلل عضلي بسبب خطأ طبي.

ونشرت «وهبي» فيديو قالت فيه، «أنا من شهر كنت تعبانة جدًا ومكنتش بعرف آكل، كنت موجودة في دبي، روحت لدكتورة قالت لي ده قلق وعندك شلل عضلي، عايزة علاج طبيعي وأدوية، ولقت إن مفيش تحسن».

تابعت: «افتكرت إني عملت حقنة بوتوكس في منطقة الرقبة، وللأسف دخلت على الأحبال الصوتية عملت لي الأزمة دي».

وأضافت «وهبة»: «مش هتكلم عن مين عمل لي كده، لأني رحت مكان موثوق فيه مش مكان رخيص، وممكن أكون حالة حصل معاها غلطة، بس عاوزة أقول إن الناس بعد كده تاخد بالها، لأن المناطق دي خطر جدًا واتقوا الله فينا، والدكتورة دلوقتي نصحتني إني صوتي مايبقاش عالي وماعملش مجهود».

وخضعت الإعلامية بسمة وهبة لجلسات علاج طبيعي، حيث تعاني من حالة مرضية نادرة تدفعها للخضوع للعلاج الطبيعي بسبب الأحبال الصوتية

وعلقت بسمة على الفيديو قائلة: «عمركم شوفتوا علاج طبيعي في الفم، أنا ابتلاءاتي أصبحت كوميدية شد عضلي في الأحبال الصوتية والفك».

مخاطر حقن البوتوكس

وتتمثل مخاطر حقن البوتوكس كما ذكرها موقع «mayo clinic»، في عدد من الأعراض، منها:

1- ألم، أو تورم، أو كدمات في موقع الحقن.

2- أعراض الصداع أو أعراض مشابهة للإنفلونزا.

3- تهدل الجفنين أو الحاجبين.

4- سيلان اللعاب.

5- جفاف العين أو دموع مفرطة.

6- ضعف العضلات.

7- مشكلات في الإبصار.

8- صعوبة في الكلام.

نصائح يجب اتباعها بعد الخضوع لجلسات البوتوكس

بعد إجراء حقن البوتوكس يجب الابتعاد عن فرك المناطق المعالجة أو تُدلكها لمدة 24 ساعة، وقد يساعد ذلك على منع المادة السامة من الانتشار إلى منطقة أخرى.