«أولياء أمور مصر» تطالب بالاهتمام بمادة الدين بعد قتل طالبة لزميلتها بسبب الغيرة

القاهرة - سمر حسين - ماما

جريمة غريبة من نوعها، شهدتها محافظة الإسكندرية، حيث دست ثلاث طالبات السم لثلاث من زملائهن داخل قطعة جاتوه، لتعطيلهن عن حضور الامتحان، بسبب الغيرة من تفوقهن الدراسي، ما أسفر عن وفاة إحدى الطالبات.

وقالت داليا الحزاوي، مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، إنه لا يكاد يمر وقت قصير، إلا ونسمع عن جريمة ارتكبها أطفال أو مراهقين لأسباب مختلفة، آخرها جريمة الطالبة التي دست السم لزملائها.

إهمال مادة التربية الدينية في المدارس

أرجعت الحزاوي، أثناء حديثها لـ«هُن»، انتشار هذه الجرائم البشعة، إلى عدة أسباب، أبرزها غياب الواعظ الديني، خصوصا بعد إهمال مادة التربية الدينية في المدارس، موضحة أن تدريسها أصبح صوريا، والطلاب لا يهتموا بها، أو حتى يفتحون كتبها، لأنها لا تدخل في المجموع، متابعة بأن مادة التربية الدينية سواء الإسلامية أو المسيحية، بما يحتويان من قيم وأداب وقدوة حسنة، ستساهم في الحد من الفساد والجرائم.

وأكدت أنه لا بد من اهتمام الأسرة بتقويم سلوك الأبناء، مضيفة أن الأبوين أصبحا مصدرا لتوفير الأموال وتلبية احتياجات الأبناء المادية فقط، والأمر تفاقم سوءا عندما انتشرت الألعاب الإلكترونية العنيفة.

وناشدت مؤسسة ائتلاف أولياء أمور مصر، وسائل الإعلام بأن تقدم فنا راقيا يسعي إلى نشر القيم والأخلاق الحميدة، بعيدا عن أدوار البلطجة التي يقلدها الشباب.