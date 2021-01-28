ابن رجل أعمال شهير ينهي حياة مهندسة شابة في حادث سير بطريق الجونة

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

‎«ماي جايد واحدة من الناس» هاشتاج متداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دشنته فتاة تدعى دينا شماع، روت من خلاله حادث أليم تعرضت له ابنة عمتها، وأدى إلى مصرعها.

وكتبت دينا، عبر حسابها على «فيسبوك»: «أحكيلكوا حكاية بنت عمتى، ‎بنت جميلة اسمها ماي إسكندر جايد، أهلها تعبوا فيها وبقت مهندسة، بتفرش أحلى بيوت في مصر، ‎راحت الغردقة يوم الجمعة ٢٢ /١ /٢٠٢١ عشان عندها شغل هناك، وكانت راجعه يوم السبت.. ‎بس مارجعتش‎».

وتابعت: «كلنا لسه مش قادرين نفهم يعني إيه مارجعتش وهنقعد كتير أوي مستنينها ترجع، ‎مارجعتش عشان كان في نفس الوقت واحد اسمه (ه. م.) أقل ما يقال عنه إنه مستهتر، كان سايق بسرعة جنونية وماشي عكس الاتجاه في الطريق بين سهل حشيش والجونة، وبيقولوا عمل حادث تصادم في سيارة أوبر اللي كانت راكباها ماي.. ‎قتلها وقتلنا كلنا من وجعنا عليها وعلى حقها‎».

وأضافت «دينا»: «عملت إيه شابة مهندسة ناجحة رايحة تاكل عيش، أنها ماترجعش،‎ إزاي مش هترجع لحضن أهلها وأصحابها اللي مستنينها.. ترجع عشان تكمل شغلها.. ترجع عشان تعيش حياتها وتتمتع بشبابها‎ عشان (ه) كان مستعجل، ولا كان تحت تاثير كحول أو مخدرات زي ما اتكتب في المحضر، بس يا رب يفضل مكتوب‎ أصل أهله ممكن يعملوا المستحيل عشان مايتحبسش.. عشان يعيش حياته ويتمتع بشبابه ويفضل يعمل حوادث، ويعور ويموت ناس ويدفعوا شويه فلوس».

وأكلمت ابنة خال ماي جايد: «مش مشكلة دي أبسط حاجة عندهم‎ ماهو كل مرة بيطلع عادي اشمعنا المره دي؟؟ ‎عشان المرة دي ماي و ماي غالية أوي أوي يا (ه) والفلوس مش هترجعها‎ عشان أنت واللي زيك، لازم تعرفوا أن فلوسكوا مش هتحميكوا مهما حميتكوا زمان‎ عشان التهديدات والمحسوبيات مش هتنفع المره دي‎، عشان ربنا حق وعدل وماي ليها حق وكان ليها حياة ومستقبل وأنت ضيعتهم».

وقالت الفتاة: «‎يمكن هي مشيت عشان تعلمنا المسئولية شوية.. حبيبتي كانت دائما تقولنا خلوا بالكوا متسوقوش بسرعة.. ‎معقول هي اللي تروح هدر كده في حادثة عربية.. ‎ربنا يرحمك يا ماي، ويصبرنا ويقدرنا نجيبلك حقك المرة دي، ‎عشان أنتي واحده من الناس اللي ماينفعش حقها».

واختمت «دينا» روايتها بوضع رقم المحضر ٢٠٠١/٢٠٢١ جنح أول الغردقة، الذي حرر ضد الشاب، وهو ابن رجل أعمال، الذي تم حبسه 15 يوما على ذمة التحقيق في الواقعة.