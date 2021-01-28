الإفراط يهدد صحتك.. كم يحتاج الجسم يوميا من القهوة؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

القهوة هي المشروبات الأكثر شعبية في جميع أنحاء العالم، حيث يعتمد الكثير من الأشخاص يوميا على الكافيين للبقاء أكثر يقظة وتحسين التركيز، لكن على النقيض الآخر، الإفراط في تناولها يتسبب في العديد من المخاطر الصحية للإنسان.

ولذلك جمعنا لكم معلومات مهمة حول احتياج الجسم يوميا من القهوة، وفوائد الكمية المناسبة وأضرار الإفراط فيها، وذلك من خلال موقعي "mayoclinic"، و"healthline".

كم يحتاج الجسم يوميا؟

يوصي بتناول ما لايزيد عن 3 -4 أكواب من القهوة في اليوم.

أما بالنسبة للمرأة الحامل فهناك بعض الدراسات التي ربطت بين زيادة خطر الإجهاض والولادة المبكرة، باستهلاك كميات كبيرة من الكافيين خلال فترة الحمل.

فوائد القهوة:

- يمكن أن تساعد على تحسن مستويات الطاقة وتجعلك أكثر ذكاء، وذلك لأنها تحتوي على نسبة عالية من الكافيين.

- تشير الدراسات إلى أن الكافيين يمكن أن يزيد من حرق الدهون لدى الأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

- يساهم تناولها إلى التقليل من خطر الإصابة بمرضي السكري.

- لمحبي القهوة خطر أقل بنسبة تصل إلى 60٪ للإصابة بمرض باركنسون، وهو ثاني أكثر اضطرابات التنكس العصبي شيوعًا.

- قد تحمي من تلف الكبد، حيث إن الأشخاص الذين يتناولون 4 أكواب في اليوم يساهم في التقيلل من مخاطر تلف الكبد بنسبة تصل إلى 80٪.

أضرار الإفراط في تناولها:

يبدأ الإفراط في تناول القهوة عند تناول أكثر من 5-6 أكوابٍ في اليوم، ويسبب بعض الأضرار الجانبية مثل:

- الصداع.

- الأرق.

- العصبية.

- التبول المتكرر.

- سرعة ضربات القلب.

- الارتعاش.

وهناك مخاطر صحية أخرى للإفراط في تناولها:

- قد تتفاعل بعض الأدوية والمكملات العشبية مع الكافيين، والتي تؤدى إلى زيادة خطر الإصابة بارتفاع ضغط الدم، النوبات القلبية والسكتة الدماغية.

- الإفراط في تناول القهوة يجعلك مستيقظًا أثناء النهار، ولكنها قد تؤثر سلبًا على النوم ليلا.

- يؤدي تناول جرعات أكبر من القهوة يوميا إلى الإصابة بارتجاع المريء، والإسهال لدي الكثير من الأشخاص.

- يتسبب الكافيين الإصابة بهشاشة العظام، لأنه يعمل على تحليل الكالسيوم عن طريق إخراجه مع البول.

- يؤثر الكافيين أيضا بالسلب على صحة البشرة فى حالة الاستهلاك المفرط له، مايزيد من الهالات السوداء تحت العين.

- قد تؤدي التأثيرات التحفيزية لتناول كميات كبيرة من الكافيين إلى تسريع ضربات قلبك.

- وجدت دراسة أنه على الرغم من أن القهوة من مشروبات الطاقة التي تحتوي على الكافيين، إذ تزيد من اليقظة وتحسن الحالة المزاجية لعدة ساعات، كان المشاركون في كثير من الأحيان أكثر إرهاقا من المعتاد في اليوم التالي.

- يعد زيادة التبول من أحد الآثار الجانبية الشائعة لتناول كميات كبيرة من الكافيين، وذلك بسبب تأثيرات المركبات المنشطة على المثانة.