أخطاء نرتكبها في زمن كورونا.. احذر تجنب ممارسة النشاط البدني يوميا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

تصميم- مايكل عادل

تشكل السلوكيات الخاطئة وتجاهل الإجراءات الاحترازية أحد أهم أسباب زيادة وتيرة إصابات فيروس كورونا المستجد في جميع أنحاء العالم، ومع دخول الشتاء والتحذيرات من موجة ثانية للوباء في مصر، هناك بعض الأخطاء التي قد نقع بها وتزيد من مخاطر الإصابة دون أن ندري.

ويرصد الخليج 365 سلسلة الأخطاء البسيطة والأمور الاعتيادية التي نقوم بها، وترفع معدل خطر الإصابة بفيروس كورونا.ط

تجنب ممارسة النشاط البدني يوميا

عادة لا ينتبه إليها الكثيرون رغم أهميتها في زمن كورونا.

لماذا يشكل خطرا؟

تجنب ممارسة النشاط البدني يوميا، قد يتسبب في ضعف مناعتك التي تقاوم الفيروسات.

كيف نحمي أنفسنا؟

ممارسة النشاط البدني يوميا لمدة 30 دقيقة في معظم الأيام.