9 أسئلة شائعة حول اللقاح ضد كورونا.. وطبيب يرد عليها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- هند خليفة

اجتاح العالم حالة من الأمل بعد عام كامل من توقف الحياة بسبب جائجة كورونا، ببدء حملات التطعيم في بلدان العالم، فيأمل الجميع أن يمكّنا التطعيم من العودة إلى الحياة الطبيعية كما كان الحال ما قبل كورونا، رغم تلك الحالة إلا أن هناك أسئلة كثيرة تدور حول فعالية اللقاحات ومناعتها وآثارها الجانبية

وحاول موقع "thehealthsite" أن يجيب على بعض الأسئلة المتداولة بخصوص لقاحات كورونا، من خلال الدكتورة أمبانا جودا- طبيبة الباطنة بمستشفى فورتيس، في محاولة لوقف بعض الشائعات المتداولة بين الناس حول هذا الأمر، وفيما يلي إجابات للأسئلة الأكثر شيوعًا.

ما فوائد الحصول على لقاح كورونا؟

يمكن أن يؤدي فيروس كورونا إلى مضاعفات خطيرة ومميتة لدى بعض الأفراد، نظرًا لأنها شديدة العدوى، فإن الحصول على لقاح كورونا يمكن أن يساعد في حماية الجسم عن طريق بناء استجابة للأجسام المضادة في النظام دون التعرض للمرض بسبب فيروس كورونا، كما قد يساعد التطعيم أيضًا على حماية الأشخاص الآخرين من الإصابة بعدوى فيروس كورونا الجديد.

هل يجب أخذ اللقاح؟

لا ، التطعيم ضد كورونا طوعي، ومع ذلك ، يُنصح بتلقي اللقاح لحماية كل شخص لنفسه والحد من انتشار هذا المرض إلى جهات الاتصال الوثيقة.

هل سيكون اللقاح آمنًا بعد أن تم تطويره في فترة زمنية قصيرة؟

نعم، ستكون اللقاحات فعالة، خاصة وأنهم مروا بعدة تجارب لضمان سلامتها وفعاليتها.

إذا كنت قد أصبت بالفعل بكورونا وتعافيت فهل ما زلت بحاجة إلى لقاح؟

نعم، يجب تناول تطعيم كورونا بغض النظر عما إذا كنت مصابًا بالفعل، سيساعد هذا في تطوير استجابة مناعية قوية ضد المرض.

هل يجب تطعيم الشخص المصاب حاليًا بكورونا (مؤكد أو مشتبه به)؟

قد يزيد الشخص المصاب بفيروس كورونا المؤكد من خطر نقله إلى الآخرين في موقع التطعيم، وبالتالي يجب على الأفراد المصابين تأجيل التطعيم لمدة 14 يومًا بعد استقرار الأعراض.

هل يمكن للشخص المصاب بمرض مصاحب على الأدوية أن يأخذ لقاح كورونا؟

نعم. يتم تصنيف الأفراد المصابين بأمراض مرضية مصاحبة على أنهم مجموعة عالية الخطورة، وبالتالي يحتاجون إلى الحصول على لقاح كورونا.

ما هو الفاصل الزمني المطلوب لإدارة جرعات لقاح كورونا؟

يجب أخذ جرعتين من لقاح كورونا كل 28 يومًا، حيث يوصي خبراء الصحة أن الفجوة بين 2-3 أشهر بين كل جرعة يمكن أن تزيد من الفعالية.

هل لقاح كورونا له أي آثار جانبية؟

كما هو شائع مع جميع اللقاحات الأخرى، تعتبر الحمى الخفيفة والألم في موقع الحقن من الآثار الجانبية المعتادة

هل يمكن استخدام جرعة ثانية غير مماثلة للأولى؟

لا يُقترح التغيير من لقاح لآخر خلال فترة التطعيم.