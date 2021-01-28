تحديث فيروس كورونا: 4 أعراض في الفم تكشف إصابتك بالعدوى

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سيد متولي

يمكن العثور على أعراض كورونا في الفم مع الإبلاغ عن لسان كوفيد، لكن ما هي أعراض الفم الأربعة الأخرى التي يجب البحث عنها؟

حذر باحثون من أن بعض مرضى فيروس كورونا قد يصابون بنتوءات صغيرة حمراء على لسانهم، تشمل الأعراض الأخرى الموجودة في الفم التهاب الحليمي اللساني والتهاب الفم القلاعي والتهاب اللسان والتهاب الشفتين، لكن ما الذي يجب أن تبحث عنه في الفم عند التحذير من الإصابة بعدوى كورونا؟.. هذا ما نستعرضه وفقا لصحيفة "express" البريطانية.

وجد خبراء الصحة أن التغييرات في الفم أو اليدين أو القدمين يمكن أن تكون أحدث العلامات التحذيرية لـ كورونا، مما يثير القلق بشأن ما إذا كان ينبغي إضافته إلى قائمة الأعراض الرسمية.

وجد الباحثون أن 25 في المائة من مرضى كورونا يعانون من التهاب أو نتوءات في اللسان، وقروح موجودة في أفواههم.

كما وجد الباحثون أيضًا أن ما يقرب من 40 في المائة من هؤلاء المرضى يعانون من احمرار وحرق على راحة أيديهم وباطن أقدامهم.

وتم نشر نتائج الدراسة في المجلة البريطانية للأمراض الجلدية وشملت مرضى كوفيد-19 من الحالات الخفيفة إلى المتوسطة.

لاحظ واحد من كل أربعة مرضى تقريبًا تغيرًا في لسانهم، وكان التغيير الأكثر شيوعًا هو التهاب الحليمةاللساني.

ما هو الالتهاب الحليمي اللساني؟

الالتهاب الحليمي هو حالة التهابية مؤلمة شائعة تصيب واحدًا أو أكثر من الحليمات الفطرية على اللسان.

يُعرف أيضًا باسم" نتوءات"وقد يكون مرتبطًا أو مشابهًا للالتهاب الحليمي اللساني البركاني (العائلي) والتهاب اللسان الحليمي الفطري الشكل.

التهاب الحليمي اللساني الاندفاعي هو مرض جهازي غالبًا ما يرتبط بالحمى وتضخم الغدة الليمفاوية وتكون بدايته مفاجئة.

أعراض الفم الأخرى

وجد الباحثون أيضًا أن ما يقرب من 6.9 في المائة أفادوا بوجود التهاب الفم القلاعي، والذي يحدث عند ظهور تقرحات الفم الحميدة وغير المعدية.

بالإضافة إلى ذلك، أبلغ 6.6 في المائة عن التهاب اللسان، وهو التهاب في اللسان يؤدي إلى تضخم حجمه وتغير لونه.

ما يقرب من أربعة في المائة كان لديهم تقشر غير مكتمل عندما تظهر طبقة بيضاء على سطح اللسان.

وفي الوقت نفسه، أفاد ما يقرب من 40 في المائة من المرضى أنهم شعروا بتغير في أيديهم وأقدامهم.

كانت الحالة الأكثر شيوعًا هي التقشر المنتشر، وهو تقشر واسع النطاق للجلد، حيث تتساقط الطبقة الخارجية.

قد تكون أيضًا عرضة لخطر العدوى إذا شعرت بألم في شفتيك بشكل غير عادي.

قد تشعر بشفتيك متقشرة أو جافة بشكل خاص، وفقًا للجمعية البريطانية لأطباء الجلد، والتي حذرت أيضا من أن الألم قد يمتد أيضا إلى داخل الفم، حيث تشكل العلامات الفموية لفيروس كورونا عدداً صغيراً من الأعراض الجلدية المحتملة.