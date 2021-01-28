بعد إصابة بسمة وهبة بشلل في الوجه.. نصائح عليكِ اتباعها قبل الفيلر والبوتوكس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

كشفت الإعلامية بسمة وهبة، عن طبيعة الحالة الصحية التي تعرضت لها منذ فترة، في مقطع فيديو نشرته عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، إذ تعرضت لأزمة بعد حقن البوتوكس التجميلي.

أشارت بسمة وهبة إلى إصابتها بشلل عضلى في منطقة الفك، حيث قالت: "عمري ما تخيلت إن اتعرض للإصابة بسبب جهل طبي".

وتابعت: "كنت عاملة حقنة بوتوكس في منطقة الرقبة، وللأسف دخلت على الأحبال الصوتية عملتلي الأزمة دي.. مش هتكلم عن مين عملي كدة لأني رحت مكان موثوق فيه مش مكان رخيص، وممكن أكون حالة حصل معاها غلطة، بس عاوزة أقول إن الناس بعد كده تاخد بالها واتقوا الله فينا".

وهنا نستعرض لكم أهم النصائح التي يجب اتباعها قبل الفيلر والبوتوكس، وكيفية اختيار المركز المناسب، وفقا لما أورد موقعا "weilerplasticsurgery" و"joymd".

الفيلر فهو عبارة عن إبر امتلاء بمادة الهيدروينك أسيد، وهذه المادة توجد بوفرة في جلد الإنسان في فترة الطفولة والشباب، ومسؤولة عن نضارة الوجه وتقل في الجسم مع التقدم بالعمر، ويُستخدم للتغلب على علامات خطوط الابتسامة وفي حالة نحافة الوجه والرغبة في وجود خدود منتفخة.

أما البوتكس يستخدم لإزالة التجاعيد والخطوط الدقيقة بالوجه، وتظهر مع التجاعيد الحركية عند منطقة الجبهة لإزالة خط العبوس، والتجاعيد حول العين، وأيضاً العيون الناعسة، ولا علاقة لتلك التجاعيد بالسن وإنما مرتبطة بقوة العضلات.

النصائح التي يجب اتباعها قبل الفيلر والبوتوكس:

- عليك قبل إجراء عملية حقن بالفيلر، السؤال عن كل التفاصيل ومعرفة النتائج وما الأشياء التي يجب القيام بها لإجراء الحقن.

- يجب عليك قبل أسبوع من حقن الشفاه تفادي أخذ الأسبرين وموترين وإيبوبروفين وأليف، لأن هذه الأدوية تتسبب في سيولة الدم، ما يساهم في ظهور البقع الزرقاء.

- الابتعاد أيضا المكملات الغذائية بما في ذلك الجنكة بيلوبا، زيت زهرة الربيع، الثوم، الجينسنغ، وفيتامين هـ.

- الابتعاد عن وضع منتجات مكافحة الشيخوخة، وعدم إزالة الشعر الزائد باستخدام جهاز الشمع أو الليزر قبل الحقن بيومين.

- ابدئي في تناول Arnica قبل يومين من الحقن، سيساعدك في التقليل من الكدمات.

- تجنب تناول المشروبات الكحولية قبل 24 ساعة من اجراء الحقن.

- يجب الذهاب بوجه نظيف دون وضع مكياج، حيث يتم تطبيق مخدر موضعي في المنطقة المراد علاجها أو حولها.

- لا تستخدمي الفيلر أو البوتكس إذا كنت حاملاً أو مرضعة، أو لديك حساسية من أي مكونات، أو تعانين من اضطرابات عصبية، لذا من الأفضل إبلاغ الدكتور قبل اجراء الحقن.

- في الساعة الأولي بعد إجراء الحقن، ضعي مكعبات الثلج وأقراص Arnica + Bromelain، وهي عبارة عن مكملات طبيعية لتقليل الكدمات.

- تجنب الحكة أو التدليك حول موقع الحقن، منعا لتورم واحمرار الوجه.

- تجنب التعرض المباشر للشمس، واستخدام كريم واق من أشعة الشمس، بعد استشارة الطبيب في حال الضرورة للخروج في الشمس.

- تجنب شرب الكحوليات أو ممارسة التمارين الرياضية الشاقة، حيث يؤدي ذلك إلى حدوث كدمات إضافية.

- وفي حالة وجود طفح جلدي أو ظهور حبوب صلبة تحت الجلد أو الشعور بألم شديد، يجب التوجه إلى الطبيب فورا.

- الابتعاد عن العادات السيئة كالتدخين، لأن النيكوتين يسرع من ظهور التجاعيد وانتشارها والجفاف للبشرة مرة أخري، فضلا أنه يساعد على فشل الحقن.

كيفية اختيار المركز المناسب:

- عليك الذهاب إلى الطبيب ذات الخبرة والمهارة العالية، حيث من أهم الأمور التي تؤثر بشكل إيجابي على نتيجة الحقن.

- يجب عليك طرح العديد من الأسئلة للطبيب المختص والمركز، لمعرفة المزيد عن العلاج الذي تتلقاه والحصول على أفضل النتائج.

- عند اختيار المركز المناسب، يجب التأكد من جودة المركز وحصوله على التراخيص الرسمية.

- تجنب اختيار المركز بناء على تكاليفه المنخفضة، حيث إن اختيار المكان يعد من أهم العوامل التي سوف تساهم في نجاح عملية حقن الفيلر والبوتكس.

- احرصي اجراء الحقن في أماكن مثل المنتجع الصحي الطبي أو المكتب الطبي أو عيادة الأمراض الجلدية, مركز الجراحة التجميلية، لأن هذه الأماكن توفر الرعاية في بيئة أكثر أمانًا وثقة.

- من المهم أن يكون المكان الذي تذهب إليه نظيفًا ومعقما، والأدوات يتم استخدامها لأول مرة بالنسبة لك، لتجنب الإصابة بالعدوى.