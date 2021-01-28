قواعد ضرورية للحفاظ على الرموش الإصطناعية

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 04:35 مساءً - إذا كنت ممن يعشقن استخدام الرموش الاصطناعية، فأنت بالتأكيد ترغبين في الحصول على إطلالة مشرقة ومثالية، لذا سنعرِّفك اليوم على خمس قواعد عليك الالتزام بها تماماً إذا ما كنت تريدين الحفاظ على رموشك الاصطناعية أطول مدة ممكنة:

1. الابتعاد عن الماء 24 ساعة

يمكنك استخدام الماء بعد 24 ساعة

يمكنك استخدام الماء بطبيعة الحال، لكن عليك تجنُّب استخدامه على الوجه بعد تركيب الرموش لمدة 24 ساعة على الأقل، وإذا كنت في حاجة إلى إزالة المكياج فاستخدمي مناديل مبللة مخصصة لذلك برفق، وتجنَّبي فرك عينيك. أما إذا كنت ستأخذين حماماً، فعليك اتباع طريقة الجدات للقيام بالأمر، بالتخلي عن الماء الجاري، واستخدام الصنبور لغسل جسمك، والاكتفاء بمسح وجهك بقليل من الماء دون العينين. كل ذلك يجب أن يؤخذ في الاعتبار في أول 24 ساعة لتبقى رموشك أطول فترة ممكنة.

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2. الاكتفاء بالماء الفاتر

الماء الساخن ليس جيداً للرموش

الماء الساخن ليس جيداً لبشرتك بشكل عام، فقد يسبِّب لها الجفاف، إضافة إلى إذابة المادة اللاصقة التي تثبِّت رموشك الاصطناعية.

3. تجنُّب المنتجات التي تحتوي على الزيوت

تسقط رموشك بعد ساعتين

بعض كريمات الأساس، والماسكرا، ومزيلات المكياج تحتوي على الزيوت، وهي قادرة على تدمير الروابط بين الرموش، وتخفيف فاعلية الغراء الذي يثبِّتها. وقد تسقط رموشك بعد ساعتين، أو أقل عند استخدام مستحضرات التجميل الغنية بالزيوت.

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4. اختيار الماسكرا المناسبة

الرموش الاصطناعية

لن تحتاجي إلى استخدام الماسكرا وأنت تضعين الرموش الاصطناعية إلا بعد مرور بعض الوقت على وضعها وظهورها بشكل متفرق.

5. الابتعاد عن مكبس تمويج الرموش

عناية بالرموش

فاستخدامه بالطريقة الخاطئة قد يجعلك تخسرين رموشك فوراً، وتذكَّري أنه عند تركيب الرموش بالطريقة الصحيحة ستكون مموَّجة بطبيعة الحال.

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