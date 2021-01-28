سيروم للوجه مناسب لجميع أنواع البشرة.. بـ3 مكونات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 04:35 مساءً - تسعى النساء دائماً الى التخلص من بهتان البشرة والحصول على وجه متوهج ومشرق. وفي الواقع، بإمكانك أن تحضري أفضل سيروم للوجه مثالي لجميع أنواع البشرة باستخدام مواد طبيعية معدودة، بعيداً عن بعض أنواع سيروم الوجه المليئة بالمواد الكيميائية. انطلاقاً من ذلك، نعرفك الى طريقة تحضير سيروم سحري للوجه لأنواع البشرة كافة بـ3 مكونات فقط.



لماذا سيروم الوجه؟

سيروم طبيعي للوجه مثالي للبشرة السمراء



يوصي الخبراء وأطباء الجلد باستخدام سيروم الوجه بشكل يومي، بعد تنظيف الوجه وترطيبه. فهو خطوة أساسية في روتين العناية اليومي بالبشرة، نظراً الى أنه يساعد في ترطيب البشرة ومنع انسداد المسامات، ومكافحة شيخوخة البشرة والتقليل من الندبات والهالات السوداء والانتفاخات. كما يعد الحل المثالي لجميع مشاكل البشرة. ويعد سيروم الوجه منزلي التحضير خياراً رائعاً، حيث يتم تحضيره باستخدام مكونات وعناصر مغذية تمتلك قدرة كبيرة على الحفاظ على بشرة صحية، مشرقة، ومتوهجة.

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مكونات سيروم الوجه

سيروم للوجه للبشرة السمراء



ملعقتان كبيرتان من جل الألوفيرا: يعمل جل الألوفيرا كمرطب للوجه، ويعد علاجاً فعالاً للهالات السوداء والانتفاخات تحت العين.

ملعقتان كبيرتان من ماء الورد: لماء الورد خصائص مضادة للالتهابات، وهو يعالج مختلف المشاكل الجلدية، وخصوصاً حب الشباب.

كبسولتان من الفيتامين E: يساعد هذا الفيتامين على محاربة تلف الجلد ومكافحة تجاعيد الوجه والخطوط الدقيقة، يغذي البشرة ويحميها من الأشعة فوق البنفسجية، ويساهم في تعزيز إنتاج الكولاجين في الجلد، وبالتالي الحصول على بشرة متوهجة وشابة ومشرقة وأكثر مرونةً.

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طريقة تحضيره

جل الألوفيرا



لتحضير سيروم الوجه الطبيعي هذا، امزجي أولاً جل الألوفيرا وماء الورد جيداً، من ثم أضيفي كبسولتي الفيتامين E. اخلطي جميع المكونات الى أن تصبح خليطاً متجانساً. ضعي الخليط في زجاجة قطارة معقمة لتخزين هذا السيروم. علماً أن هذا السيروم آمن جداً على البشرة، ويجنب بشرتك أضرار سيرومات الوجه التي قد تحتوي على المواد الكيميائية التي تضر بالبشرة على المدى الطويل.

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طريقة تطبيقه

الفيتامين E



بإمكان استخدام هذا السيروم المنزلي مرتين في اليوم، واحرصي على تنظيف وجهك جيداً قبل تطبيقه على بشرة وجهك. من ثم قومي بتدليك وجهك برفق، ولا تغسليه مجدداً.

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