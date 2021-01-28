صيحات تخفي البطن البارز موضة شتاء 2021

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 04:35 مساءً - لن تعاني بعد اليوم من مشكلة ابراز البطن ، ويمكنك اتباع حيل بسيطة في تنسيق الملابس لإخفاء منطقة البطن البارز.

تمتعي بقامة مثالية خالية من العيوب، واستوحي من الستريت ستايل أجمل تنسيقات ملابس تخفي البطن البارز موضة شتاء 2021.



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1- البناطيل الواسعة عالية الخصر لإخفاء البطن

البنطال القماش عالي الخصر



برزت هذا الموسم موضة البناطيل الواسعة عالية الخصر خاصة الجينز الـ Slouchy ويناسب هذا الستايل اللواتي يعانين من مشكلة بروز البطن كذلك يساهم في إبراز الطول، جربي تنسيقه مع سويت شيرت أسود خفيف مطبع اطويه بداخله وتممي أناقتك بمعطف Oversized بطبعة الشطرنج وانتعلي بوت أسود بكعب عريض.





نسقي البنطال الصوف الرمادي مع كنزه رمادية فاتحة ومعطف طويل من نفس لونها وزيني رقبتك بوشاح رمادي وانتعلي سنيكرز بيضاء.







2- البونشو والشال الكبير يخفي منطقة الخصر الممتلئ

البونشو يخفي البطن البارز



يعتبر إرتداء البونشو والشال الكبير من الحيل الرائعة لإخفاء منطقة الخصر الممتلئ، اختاري شال بلون داكن كالأزرق الـ Navy مزين بطبعات ناعمة ونسقيه مع بنطال أسود Skinny وبوت أحمر طويل يغطي الركبة واحملي حقيبة Tote متوسطة الحجم.



ارتدي البونشو أو الكاب القصير الجملي مع كنزه بيضاء أو بيج برقبة عالية وبنطال أسود Skinny وتممي اللوك الأنيق بقبعة كبيرة باللون الجملي وحقيبة كتف صغيرة من اللون نفسه.



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3- الفساتين الواسعة تخفي عيوب الجسم

الفستان الواسع مع حزام أعلى الخصر



تساعد الفساتين الواسعة في إخفاء جميع عيوب الجسم ومنها البطن البارز، اختاري تصميم بطبعات ناعمة وزينيه بحزام جملي عريض ارتديه فوق منطقة الخصر وتممي أناقتك بكارديغان جملي فاتح.





يمكنك تنسيق الفستان الـ A Line الفضفاض مع سترة جلد قصيرة وبوت الكاحل الأسود لتحصلي على إطلالة عصرية.









4- الجاكيتات والمعاطف الواسعة مع الحزام تخفي الكرش

المعطف الواسع مع حزام من نفس لونه



لا تزال موضة الجاكيتات والمعاطف الـ Oversied مهيمنة على قائمة إتجاهات هذا الموسم، اختاري بليزر تويد طويل ونسقيه مع توب أسود وبنطال عالي الخصر الحقيبة الـ Shopper من سان لوران ستنقل هذه الطلة إلى مستوى آخر من الفخامة كما ننصحك بإنتعال بوت أسود قصير.



تبني موضة المعاطف الواسعة التي تلف الجسم وزينيها بحزام من نفس لونها شرط أن ترتديه أعلى منطقة البطن ويُفضل أن تكون بألوان داكنة.







5- الكنزات الصوف الواسعة لإخفاء البطن الممتلئ

الكنزة الصوف الواسعة بداخل البنطال





تأتي موضة الكنزات الصوف الواسعة في صالح اللواتي يعانين من بروز البطن، يُفضل إختيار الموديلات الطويلة ومتوسطة الطول، أما الكنزات القصيرة يجب تنسيقها مع بناطيل جينز عالية الخصر واسعة وطي الكنزه بداخلها من الأمام.



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