أسبوع باريس للأزياء الراقية في يومه الثالث: لقاء الحسناوات!

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 28 يناير 2021 04:35 مساءً - في اليوم الثالث من أسبوع باريس للأزياء الراقية، أتحفنتنا الدور التي شاركت في برنامج هذا اليوم بما قدّمته من مجموعات غنيّة وفاخرة، حرصت من خلالها على تأمين إطلالات بمنتهى الترف لموسم ربيع وصيف 2021.

في يأتي جولة على أبرز العروض التي شهدها يوم أمس الأربعاء، والصيحات التي عنونتها.

فندي ولقاء الحسناوات

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غصت غاليريا بورغيز في روما بحشد من النجمات والحسناوات اللواتي شاركن في عرض فندي كوتورالافتراضي لصيف 2021، بناء على فكرة المدير الإبداعي كيم جونز. وكتبت الدار الإيطالية عبر حسابها الرسمي المنشور التالي:

"الأزياء ليست مجرد قطع تدفئنا بل هي تغيّر نظرتنا إلى العالم". والواقع أن المصمم ارتأى بداية مشرّفة له في الدار فتم تصوير المجموعة بتقنية افتراضية وجمع أجمل العارضات ومنهن بيلا حديد، في فيلم واحد أرفقه ببطاقة دعوة بديعة من تصميم ميشا ويدمن.

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ماذا أهدى فرانك سوربييه المرأة؟

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Muse en scene هو عنوان المجموعة الجديدة لصيف 2021 للمصمم الفرنسي، فرأينا الكورسيه المتجدد والتنانير الميتاليكية أو المنفذة بألوان وخامات متنوّعة. وكرّم المصمم النحاتة ليلان في صورة بفستان واحد اختصر إبداعها الفني. استعان المصمم كما في بداياته بالموسلين والراتينج وقد لفتنا فستان سهرة من الحرير الأسود استهلك أكثر من 700 متر من القماش لتنفيذه، فهذه عظمة سوربييه لأنه يبتكر لوحة فنية ترضي شغفه للفن بالدرجة الأولى ويستوحي من أصوله المسرحية وتأثَره بهذا الفن الراقي.

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فكتور أند رولف عالم من الأنوثة والفراشات

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رسمت دار "فكتور أند رولف" في عرضها الافتراضي الراقي عالماً من الأنوثة يتخلّله الحرير والغاباردين والقماش البراق ولفتتنا اكسسوارات الرأس المميزة والأحذية الرياضية التي نسقها على فساتين وأزياء براقة مزدانة بالشرائط الأنثوية المصنوعة من الحرير أو الساتان. كما رأينا في العرض الكثير من الذهب فالفساتين تحتوي على قماش ذهبي والتنانير الطويلة مزودة بكروب توب ذهبي قصير، ولا ننسى القفاز الملون الذي رافق غالبية الإطلالات تحت عنوان Haute Fantaisie. فالموضة اتخذت لدى الدار مفهوم الفانتازم أو حلماً جميلاً يذكّرنا بالحفلات التي كنا نحضرها قبل زمن الكورونا والتباعد الاجتماعي، ولكنه يعدنا بأيام جميلة وذكريات سنحتفظ بها من حفلات سنشارك فيها هذا العام.

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غياب أسماء وبروز أخرى

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ويُذكر أن هذا العام سجّل غياب أسماء كبيرة مثل ميزون مارجيلا إضافة الى كلّ من المبدعين إيلي صعب وجورج حبيقة وربيع كيروز وبرزت في مقابل ذلك أسماء جديدة مثل جان شارل فيلموران المصمم الشاب الذي أطلق من منصة الكوتور الافتراضية أول عرض له اتسم بالحرية. فالملابس اكتست برسوم فنية من ألوان حيوية اتخذت شكل فراشات وزهور تحاكي فصل الصيف الراقي. وقد عبّر المصمم الشاب من صفحته على انستغرام أن الكوتور تلوّنت اليوم واتخذت منحى جديداً لم تعتد عليه. نشير إلى أن فيلموران يشارك مع جان بول غوتييه وديور في مؤازرة منظمة fashion for sidaction التي ترصد الأموال والتبرعات لمحاربة الأمراض المستعصية القاتلة.

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