تعرضت لاغتصاب.. تعرف على الفنانة التي طالبت بميراثها في تركة شعبان عبد الرحيم

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

في بث مباشر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، خرجت الفنانة اللبنانية منار حمزة، لتثير الجدل من جديد، حول مطالبتها بحقها في ميراثها من المطرب الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

ووجهت الفنانة منار، رسالة خاصة إلى ورثة المطرب الشعبي الراحل، قائلة: «بقول لعصام وإخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي».

وتابعت منار: «بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه للقانون والمحامي، أنتم إخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا».

أبرز المعلومات عن الفنانة منار حمزة

- تدعى منار حمزة، وتعيش في لبنان.

- يتابع حسابها على «فيسبوك» أكثر من 13 ألف متابع.

- اشتهرت فى العالم العربى من خلال الدويتو التى قامت بالغناء فيه، مع المطرب الشعبى شعبان عبد الرحيم، فى كليب «هاتجوز لبنانية».

- استعانت بسيارة الفنان رشدي أباظة في تصوير كليب أغنيتها التى تحمل اسم «كل لما يوحشنى حبيبى»، وحولت السيارة إلى حمام سباحة.

- تحدثت عن تعرضها لواقعة اغتصاب من 3 شبان، حين تواجدت في سوريا رفقة مدير أعمالها، التي ترجع لعام 2009.

- أحيت حفل رأس السنة عام 2018، في أحد فنادق القاهرة، وأطلت وقتها بفستان من تصميم محمود غالى.

وفاة شعبان عبد الرحيم

توفي المطرب الشعبي شعبان عبد الرحيم، في شهر ديسمبر عام 2019، وأعلن ابنه عصام، خبر وفاته، داخل مستشفى المعادي العسكري، عن عمر ناهز 62 عامًا.