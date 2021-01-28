الامارات | العراق..إحباط عملية تهريب 15 صقرا نادرا

شكرا لقرائتكم خبر عن العراق..إحباط عملية تهريب 15 صقرا نادرا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الجمارك العراقية اليوم، أنها أحبطت عملية تهريب عدد من الطيور النادرة من العراق في محافظة البصرة.

وقالت الهيئة ، في بيان صحافي اليوم، إن قوات استخبارية وجمرك السيطرة البحري في حرس حدود السواحل البحرية العراقية تمكنت من إحباط عملية تهريب 15 صقرا عراقيا نادرا و ثلاثة حباري بواسطة قارب كان مبحرا .

وأشارت إلى أنه تم القبض على المهربين بعد نصب كمين في السيطرة البحرية في المياه الإقليمية العراقية جنوبي البلاد.

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