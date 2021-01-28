لإنقاص وزنك.. طريقة بسيطة وصحية لعمل الحواوشي في المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أسماء مرسي

يعتبر الحواوشي من أشهر الأكلات المحببة لدى الكبار والصغار لمذاقه الشهي، إلا أن البعض يخشى تناوله تجنبا لزيادة الوزن.

لذا يمكنك تحضيره بمكونات بسيطة آمنة لا تسبب زيادة الوزن، وفقا للشيف سالي فؤاد خبيرة التغذية والطهي الصحي على قناة" cbc".

المقادير:

- نصف كيلو لحم مفروم قليل الدسم.

- خبز بلدي.

- فلفل رومي.

- بصل مبشور.

- بقدونس.

-خل.

- بهارات لحمة.

-شطة.

- قرفة.

-ملح.

-فلفل.

طريقة التحضير:

- احضري وعاءً ثم ضعي به اللحم المفروم، البقدونس، البصل، القرفة، الملح، الفلفل.

- ثم ضيفي الشطة وبهارات اللحمة، وملعقة من الخل الأبيض، قطع الفلفل الرومي الصغيرة، واخلطيهم جيدا.

- وبعد ذلك افتحي الخبز البلدي بالمقص، وقومي بحشو الخليط السابق به.

- استخدمي ورق الزبدة في لف الخبز، ثم ضعي عليه ورق الفويل.

- وعلى نار عالية، ادخلي الحواوشي في الفرن، ثم تخفف النار.

- وبذلك يصبح جاهزا للتقديم ساخنا.