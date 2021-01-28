علماء يكشفون أحد ألغاز فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - أعلن علماء جامعة ييل الأمريكية، أن الهرمونات الجنسية تلعب دورا رئيسيا في الاستعداد لمضاعفات عدوى "كوفيد-19"، موضحين أن هرمون الإستروجين عند النساء، يمكنه حجب المستقبل АСЕ2، الذي من خلاله يدخل الفيروس التاجي المستجد إلى الجسم، مقابل هذا بينت نتائج المتابعة أن هرمون الذكورة الأندروجين، على العكس من ذلك، يسهل دخول الفيروس إلى الجسم.

ويؤكد الباحثون في موقع Science ، على أنه بالإضافة إلى هذا، لدى النساء اثنين من كروموسومات Х التي تحتوي على الجينات الأساسية، وتنظم الاستجابة المناعية، وتلعب أيضا دورا مهما في مقاومة الجسم للفيروسات. وأحيانا يمكن للكروموسومين تنشيط منظومة المناعة الفطرية واكتشاف مسببات الأمراض في مرحلة مبكرة للعدوى.

ووفقًا لموقع نوفوستي، فإن الرجال الذين تفوق أعمارهم 60 سنة، يفقدون القدرة على تكوين استجابة مناعية أولية للفيروس التاجي المستجد، ونتيجة لذلك ينشأ رد فعل تعويضي للجسم، ما يؤدي إلى التهاب واسع النطاق وعاصفة السيتوكين، التي تصبح سببا في زيادة احتمال الوفاة.

وهنا يكمن الجواب عن سبب ارتفاع الوفيات بين الرجال بسبب "كوفيد-19" مقارنة بالنساء، بمقدار 1.7 مرة.