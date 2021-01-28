الفاشونيستا آسيا عاكف: بيتحرشوا بيا في الشارع

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

من داخل سيارتها، ظهرت الفاشونيستا الكويتية آسيا عاكف، عبر صفحتها على «إنستجرام» في مقطع فيديو، لا تتعدى مدته دقائق، تروي خلاله بانفعال شديد قصة تعرضها للتحرش، أثناء توجهها إلى أحد الأماكن في الكويت.

آسيا عاكف تصرخ: بيتحرشوا فيني في الشارع

بدأت الفاشونيستا رواية التحرش، قائلةً: «كل ما أطلع لازم في أحد يتحرش فيني، أو يتحرش بوحدة ثانية في الشارع، أنتم لا تستحون على وجوهكم، كل ما أسير بسيارتي في الشارع ادّوسون عشان تقرعوني».

وتابعت الفاشونيستا الكويتية: «المشكة هنا الرجال ما تستحون على وجوهكم، عنا مشكلة تحرش في هالدولة، وإحنا كبنات عندما نخرج ونستأنس ونغيّر جو شوية، ونعود للبيت لا نتحدث عن التحرش اللي يصير فينا بالشوارع، لأنوا ما نريد نغير حياتنا».

آسيا عاكف: بيتحججوا بخروج البنت من المنزل

أشارت الفاشينيستا الكويتية آسيا عاكف: «في حال لو تحدثت البنت عن التحرش، يكون رد فعل الأهل بعدم خروجها من المنزل، بحجة عندها مشكلة تحرش، مشكلتها منكم، يا رجال».

الفاشونيستا الكويتية تتوعد المتحرشين

في رسالة شديدة اللهجة، قالت الفاشونيستا الكويتية: «لن أسكت من الآن فصاعدًا في حال تعرضت للتحرش، لأن الأمر أصبح مبالغا فيه ولم أعد أحتمل هذه التصرفات والمواقف في الشارع».

يشار إلى أن آسيا عاكف، عارضة ومصممة أزياء كويتية، من أم أمريكية، تقيم بين الكويت والولايات المتحدة، وتعتبر واحدة من أكثر مدوني الأزياء تأثيرًا في الشرق الأوسط على وسائل التواصل الاجتماعي.

وتتمتع آسيا، بشعبية كبيرة أيضًا في ماليزيا وأندونيسيا، بسبب حساب «الإنستجرام»، الخاص بها، الذي يضم أكثر من مليوني متابع، وعملت مع علامات تجارية هامة مثل رالف لورين، وديور، وشانيل، وتاج هوير.