احذزي المنطقة المحرمة.. حدود عورة المرأة أمام أخرى بغرض التزين

القاهرة - سمر حسين - فتاوى المرأة

تحتاج بعض الفتيات إلى تنظيف جسمها بشكل دوري، ما يتطلب منها كشف جسدها أمام أخريات، وهنا كثرت تساؤلات بعض الفتيات عن حدود عورة المرأة للمرأة، وفقا للشريعة الإسلامية.

وقالت الدكتورة نادية عمارة، مقدمة برنامج قلوب عامرة على فضائية «الحياة»، في رد محدد، أعقبته بتفسير من الموسوعة الفقهية: «أجمع جمهور أهل العلم، أن ما بين السرة والركبة من المرأة للمرأة عورة».

حدود عورة المرأة بالنسبة للمرأة

جاء في الموسوعة الفقهية: «ذهب الفقهاء إلى أن عورة المرأة بالنسبة للمرأة هي كعورة الرجل إلى الرجل، أي ما بين السرة والركبة، لذا يجوز لها النظر إلى جميع بدنها عدا ما بين هذين العضوين، وذلك لوجود المجانسة وانعدام الشهوة غالبا، لكن يحرم ذلك مع الشهوة وخوف الفتنة».

وأضافت: «كل ما بيكون في تستر، بيكون أفضل، مش علشان إحنا نساء مع بعض تحدث عملية تكشف، المفروض نميل إلى مسألة التستر، إلا في مسائل الاستثناء، مثل التداوي من مرض معين».

واختتمت الدكتورة نادية عمارة: «أما فيما يتعلق بالتجمل والتنظف، فلا بد أن تعتمد الفتاة على نفسها، لأن في غير ذلك نرتكب حرمة، النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل، ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة».