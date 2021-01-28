مفاجأة.. لبنانية تطلب ميراثها من أولاد شعبان عبد الرحيم: «أنتم إخواتي» (فيديو)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

حالة من الجدل أثارتها الفنانة اللبنانية منار، إذ خرجت في مقطع فيديو بثته عبر حسابها على «فيسبوك»، تطالب بالحصول على نصيبها من ميراث الفنان الشعبي الراحل شعبان عبد الرحيم.

وقالت الفنانة منار: «الحديث عن موضوع الفيلا والورث الخاص بها، هو موضوع خاص وشخصي، لكن بقول لعصام وإخواته أنتم أولاد شعبان عبد الرحيم، ولاد هرم من أهرامات مصر، كان واقف جنبي في كل مراحل حياتي، وبتذكر الأيام دي».

وأضافت: «بقول الله يرحمك يا شعبان، أنتم إخواتي، وخلي موضوع الورث والفيلا نتركه بالقانون والمحامي، أنتم إخواتي مش هاخد حاجة غصب عنكم، ويا عصام خليك صريح واحكي معايا».

وفاة شعبان عبد الرحيم

ورحل الفنان شعبان عبد الرحيم، في ديسمبر من العام 2019، عن عمر ناهز 62 عامًا، على إثر تعرضه لوعكة صحية مفاجئة ونقله لمستشفى المعادي العسكري، بعد مشاركته في حفل غنائي بالعاصمة السعودية الرياض.