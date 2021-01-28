ياسر فرج يودع زوجته الراحلة بـ«رسالة السماح»: ربنا عاوزك في مكان أحسن (صورة)

القاهرة - سمر حسين - علاقات و مجتمع

رسالة حزينة وجهها الفنان ياسر فرج، عبر صفحته على حسابه الرسمي على «إنستجرام»، إلى روح زوجته المخرجة ميادة عثمان، بعد وفاتها متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

ونشر «فرج» صورة زوجته الراحلة ميادة عثمان، معلقًا عليها: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. اللهم إني لا أسألك رد القضاء ولكني أسألك اللطف فيه.. النهاردة شفت بعيني أد إيه ربنا راضي عنك.. وإد إيه كل اللي يعرفوكي بيحبوكي.. وكم الدعاء اللي الناس دعتهولك وهي ما تعرفكيش».

وتابع ياسرفرج، في رسالته: «شفت الدكاترة والممرضين اللي عرفوكي آخر أربع شهور حبوكي أد إيه.. اللي هيصبرني بقيت حياتي أنا والأولاد، إننا متاكدين أن ربنا عاوزك في مكان أحسن ومع ناس أحسن.. مسامحك في أي حاجة.. وراضي عنك في كل شيء.. إلى اللقاء يوم اللقاء».

وزوجة الفنان ياسر فرج، هي ميادة عثمان، مخرجة برنامج «طريق السلامة»، على الراديو، موجه البرنامج العام، الذى يرصد حالة المرور في المناطق المختلفة.

آخر رسالة من ياسر فرج لزوجته

كان الفنان ياسر فرج، بعث رسالة رومانسية إلى زوجته قبل وفاتها بأيام قليلة، عبر من خلالها عن آلامه وحزنه عن مكوثها بغرفة العناية المركزة.

ونشر فرج، صورة لغرفة العناية، معلقًا عليها: «طول عمري وأنا بخاف من الباب ده.. كل ما أروح أزور حد مريض وأعدي بالصدفة من قدام الباب دة بشوف ناس واقفة قدّامه منهارة على عزيز ليها داخل العناية المركزة، وكان بينتابني إحساس بالحزن الشديد.. والرعب من إني أكون في يوم من الأيام مكان واحد من الناس دي».

واختتم ياسر فرج: «النهاردة كنت واحد منهم بعد دخول مراتي وأم أولادي للعناية المركزة.. عمري ما كنت أتخيل إني هقف الوقفة دي علشانك إنتي يا ميادة.. ومفيش حاجة كبيرة على ربنا.. وإن شاء الله يخرجك ويخرجنا منها على خير».