الامارات | المكسيك ..انتشار سرقة اسطوانات الأوكسجين وسط أزمة "كورونا"

شكرا لقرائتكم خبر عن المكسيك ..انتشار سرقة اسطوانات الأوكسجين وسط أزمة "كورونا" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت السلطات المكسيكية أنها سجلت حالات سرقة لاسطوانات الأوكسجين، وسط زيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا ونقص تلك الاسطوانات في السوق.

وقالت وزارة الأمن العام في بيان إنه منذ 3 يناير الجاري، تمكنت قوات الحرس الوطني والشرطة من استعادة 36 اسطوانة أكسجين مسروقة وثلاثة مكثفات أكسجين وتم اعتقال ثمانية أشخاص في عمليات مختلفة.

وأفادت الوزارة بأنه بسبب تزايد عمليات السرقة، قررت السلطات تشكيل هيئة تنسيق خاصة لوقف تلك الجريمة وملاحقة مرتكبيها.

يشار إلى أن المكسيك، التي يبلغ عدد سكانها 130 مليون نسمة ، لديها واحدة من أكبر حالات الإصابة بفيروس كورونا على مستوى العالم ، وفي وقت سابق من هذا الأسبوع ، أصبحت رابع دولة في العالم تتخطى 150 ألف حالة وفاة بسبب كورونا.

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